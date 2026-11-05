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Dépor

Italia convoca a Lorenzo Amatucci para su selección sub-21, con la que podría medirse a otro deportivista

Jugará dos amistosos: contra Francia en la localidad natal de Aubameyang y frente a la Bélgica de Lucas Noubi, que podría recibir la citación este viernes

Lois Novo
Lois Novo
05/11/2026 21:57
Amatucci, durante el partido ante el Valencia
Amatucci, durante el partido ante el Valencia
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El inicio de temporada de Lorenzo Amatucci con el Deportivo, en su estreno en la Primera División española, no está pasando desapercibido en su país. En la noche de este jueves, el seleccionador sub-21 de Italia, Silvio Baldini, ha incluido al centrocampista blanquiazul en la convocatoria para sus próximos compromisos internacionales, en los que además, se verá las caras con otro deportivista.

La convocatoria supone un paso más en el crecimiento del jugador toscano, que ya defendió la camiseta azzurra en categoría sub-18 (8 partidos), sub-19 (11) y sub-20 (5 y 1 gol). Amatucci había sido convocado por la sub-21 transalpina hace poco más de un año, en septiembre de 2025, para los dos primeros partidos clasificatorios para el Europeo, pero no llegó a debutar, cuando militaba en la UD Las Palmas cedido por la Fiorentina.

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La selección italiana sub-21, ya clasificada para la fase final del Campeonato de Europa que tendrá lugar el próximo verano en Albania y Serbia, tiene previstos dos encuentros amistosos en esta ventana FIFA. El primero tendrá lugar el viernes 13 (18.30 horas) frente a Francia, en el estadio Francis Le Basser, de Laval, que casualmente es la localidad en la que nació otro actual deportivista, Pierre-Emerick Aubameyang. El lunes 16, los Azzurrini recibirán en estadio Armando Picchi de Livorno a Bélgica (18.15 horas), lo que supondrá un enfrentamiento entre deportivistas, ya que con los Diablotins está convocado Lucas Noubi.

La lista completa de convocados por Silvio Baldini es la siguiente.

Porteros: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone) y Massimo Pessina (Bolonia).

Defensas: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia Mönchengladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Eddy Kouadio (Monza), Emanuele Lulli (Roma), Filippo Mane (Borussia Dortmund) y Brando Moruzzi (Avellino).

Centrocampistas: Lorenzo Amatucci (Deportivo), Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Cichella (Frosinone), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Avellino), Luca Lipani (Sassuolo) y Cher Ndour (Fiorentina).

Delanteros: Alessio Cacciamani (Torino), Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Jeff Ekhator (Juventus), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund) y Dominic Vavassori (Palermo).

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