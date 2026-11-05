El Deportivo, ante el reto de sentirse de nuevo poderoso a domicilio

Yeremay, Riki y Kevin Sánchez (de izquierda a derecha) se lamentan de la ocasión fallada por este último en el Atlético-Deportivo Fernando Fernández

El Deportivo quiere volver a hacer de los desplazamientos una fortaleza. Después de recuperar la senda del triunfo en Riazor y sumar su tercera victoria en su regreso a Primera División, el conjunto blanquiazul afronta ahora dos compromisos consecutivos lejos de A Coruña con el objetivo de recuperar el pulso a domicilio. La primera oportunidad llegará mañana, a las 16.15 horas, ante el Espanyol, mientras que, después del parón internacional, visitarán al Alavés en Mendizorroza.

El rendimiento como visitante ha sido el gran argumento del Deportivo en sus últimas temporadas. Tanto en su primera campaña en Segunda División tras los años de bronce como en la del ascenso, los coruñeses consiguieron sumar más puntos lejos de Riazor que ante su afición. Ahora, en el regreso a la máxima categoría, han sumado cinco puntos de quince posibles en sus primeras cinco salidas.

El balance comenzó con buenas sensaciones, con los de Antonio Hidalgo puntuando en sus tres primeros desplazamientos. Impulsados por la racha positiva que propició el ascenso en la segunda vuelta del pasado curso. Sin embargo, las dos últimas visitas se han saldado con sendas derrotas. Eso sí, ante dos rivales de primer nivel. Primero fue la Real Sociedad, en Anoeta, y después el Atlético de Madrid, en el Metropolitano. Dos encuentros en los que el resultado fue desfavorable y no reflejó los méritos protagonizados en el campo.

Especialmente meritoria fue la segunda mitad en San Sebastián. Condicionados por las bajas, los herculinos llegaron a verse tres goles por debajo, pero no bajaron los brazos y se quedaron muy cerca de completar la remontada. Es otra de las señas de identidad del Dépor. No perderle la cara a ningún partido. Reaccionaron con el primer gol de Mario Soriano y, tras la expulsión de Pablo Marín y el penalti transformado por Yeremay, tuvieron opciones de rascar un punto.

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Tampoco regresó con premio en su visita a la capital. El conjunto blanquiazul plantó cara y mantuvo sus opciones de empatar hasta el último segundo. Kevin Sánchez dispuso de una oportunidad inmejorable, pero no acertó en el remate e impidió al Deportivo rescatar un punto positivo de un estadio muy complicado.

Cornellà no es un fortín

La oportunidad para volver a sentirse poderoso en casa ajena llegará ante un Espanyol que tampoco está encontrando en su feudo ninguna garantía. El conjunto perico apenas ha sumado cuatro puntos de los quince posibles como local y su única victoria ante su afición ya queda muy atrás. Fue en la primera jornada, frente a un Levante que afrontó aquel encuentro condicionado por sus problemas para inscribir a sus nuevos fichajes.

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El Deportivo tratará de aprovechar esa circunstancia para recuperar los buenos resultados lejos de Riazor y poner fin a una racha de dos derrotas consecutivas como visitante. Una situación que no se producía desde octubre de 2025, cuando cayeron ante Málaga y el Racing de Santander en siete días. Para encontrar una serie de más de dos tropiezos seguidos lejos de A Coruña, hay que remontarse a la temporada 2024-25, con Óscar Gilsanz al frente del equipo, en un tramo de competición en el que el conjunto coruñés ya había conseguido matemáticamente la salvación y se dejó ir en el tramo final. Racing, Sporting de Gijón y Zaragoza vencieron en su campo.

La visita a Cornellà abre un tramo de calendario en el que el Deportivo tendrá que volver a mirar hacia fuera para encontrar puntos. Después del Espanyol llegará el turno del Alavés, en una doble prueba que pondrá a examen la capacidad del equipo de Antonio Hidalgo para convertir los desplazamientos en un aliado y demostrar que el puño de hierro a domicilio no ha desaparecido.