El Dépor de Hidalgo protagoniza el segundo mejor arranque de la historia reciente blanquiazul en Primera

Antonio Hidalgo da indicaciones durante el Dépor-Osasuna (2-1) Quintana

El Dépor de Antonio Hidalgo ha encontrado en la competitividad una de sus principales señas de identidad. El equipo blanquiazul se agarra a los partidos ante cualquier rival, incluso cuando las circunstancias se tuercen. Las lesiones y algunos errores individuales le han penalizado, pero no han impedido un comienzo de Liga notable. La victoria ante Osasuna (2-1) elevó su cuenta hasta los 14 puntos después de once jornadas, el segundo mejor registro de las últimas siete temporadas en Primera División. Solo el Dépor de Víctor Sánchez del Amo en la 2015-16 había llegado más lejos a estas alturas, con 15 puntos.

2010-11. Un comienzo que anticipó el descenso

La 2010-11 fue la cuarta y última temporada de Miguel Ángel Lotina. El Dépor pasó ocho jornadas sin ganar y arrancó con dos empates a cero ante Zaragoza y Sevilla. Ante el Getafe (2-2), Guardado firmó dos goles, Colotto marcó en propia puerta y Arizmendi, exblanquiazul, completó el marcador. Pedro Mosquera, entonces en el conjunto madrileño, fue expulsado en el minuto 79.

Después encadenó tres derrotas ante el Villarreal de Rossi y Nilmar, el Almería de Lillo (0-2), con doblete de Kalu Uche, y el Real Madrid (6-1), con dos goles de Cristiano. Tampoco reaccionó ante Osasuna (0-0) ni la Real Sociedad (3-0).

La primera victoria llegó en la novena jornada ante el Espanyol (3-0), con tantos de Adrián y los centrales Lopo y Colotto. Una semana después, Aythami, el otro central de la línea de tres de Lotina, y Riki marcaron en el triunfo frente al Levante (1-2). El Dépor cerró las once primeras jornadas con un empate sin goles en Mallorca. Era decimoquinto, con once puntos. Al final, descendió por primera vez tras 20 temporadas seguidas en Primera, pese a firmar la puntuación más alta de la historia entre los equipos que perdieron la categoría.

2012-13. Un regreso que se torció pronto

Tras un ascenso de récord, el Deportivo regresó a Primera de la mano de José Luis Oltra. El estreno fue esperanzador, con un triunfo ante Osasuna (2-0), gracias a los goles de Riki y Nélson Oliveira. Después llegaron empates ante Valencia (3-3), Getafe y Granada (ambos 1-1), antes de cuatro derrotas frente a Sevilla (0-2), Real Madrid, Rayo (2-1) y Barcelona (4-5), en un partido loco con triplete de Messi.

Juan Domínguez igualó el tanto de Bermejo en el derbi de Balaídos (1-1) y Bruno Gama decidió después el duelo ante el Mallorca (1-0). Pero el Zaragoza goleó al Dépor en La Romareda (5-2), con dos tantos de Hélder Postiga, futuro jugador blanquiazul, y una expulsión de Pizzi en el minuto 48.

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Tras once jornadas, el Dépor era decimoctavo con diez puntos. Oltra fue destituido tras la jornada 17 y Fernando Vázquez estuvo cerca de completar una remontada salvadora, pero el Dépor volvió a Segunda apenas un año después de su regreso.

2014-15. El peor registro de la comparativa

Tras el ascenso con Fernando Vázquez, Víctor Fernández se hizo cargo del banquillo blanquiazul. Su equipo protagonizó el peor arranque de la comparativa: nueve puntos en once jornadas, con dos victorias, tres empates y seis derrotas. Era decimoséptimo.

Ganó en la tercera jornada al Eibar (1-0), con un tanto de Juan Domínguez, y en la octava al Valencia (3-0), en el debut de Lucas Pérez como blanquiazul, con gol incluido. Después perdió ante Granada (2-1), Almería (0-1), Getafe (1-2), Celta (2-1), Sevilla (4-1) y Real Madrid (2-8), que firmó en Riazor una goleada con dobletes de Cristiano, Bale y Chicharito. En Balaídos, Medunjanin falló un penalti en el minuto 89 que pudo ser el empate.

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El Dépor de Víctor Fernández completó el balance con empates ante Rayo (2-2), Espanyol (0-0) y Córdoba (0-0). La llegada tardía de Lucas y una lesión posterior condicionaron el inicio de los blanquiazules. Sin embargo, la temporada acabó con una permanencia agónica. Víctor Sánchez del Amo relevó a Víctor Fernández en el tramo final y selló la salvación en el Camp Nou, con un 2-2 en la última jornada. Lucas y Salomao firmaron los inolvidables tantos de la permanencia.

2015-16. El mejor precedente, con 15 puntos

El equipo de Víctor Sánchez del Amo firmó en la 2015-16 el mejor arranque de la comparativa: quince puntos en once jornadas, con tres victorias, seis empates y dos derrotas. Comenzó con empates ante Real Sociedad (0-0) y Valencia (1-1), antes de lograr tres triunfos en cuatro partidos.

Ganó al Rayo en Vallecas (1-3), con tantos de Borges, Luis Alberto y Lucas Pérez. Una muestra de que la conexión entre estos dos últimos empezaba a tomar forma. Después se impuso al Betis en el Villamarín (1-2), con goles de Fajr y Fede Cartabia, y goleó al Espanyol en Riazor (3-0), con un doblete de Lucas. Entre esos resultados se produjo la dura derrota en casa ante el Sporting (2-3).

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Los otros empates fueron ante Granada (1-1), Athletic (2-2), Atlético (1-1) y Levante (1-1). El Dépor era noveno en ese momento y coqueteó con Europa durante buena parte del campeonato. La segunda vuelta frenó aquella progresión, aunque la permanencia llegó sin grandes apuros y quedó certificada en la penúltima jornada ante el Villarreal. Es el único precedente que mejora el actual registro de Hidalgo.

2016-17. Más fútbol que resultados

El inicio de la 2016-17 dejó peores recuerdos que el fútbol del equipo de Gaizka Garitano, que acumuló tropiezos pese a ofrecer fases de buen juego. Comenzó con una victoria ante el Eibar en Riazor (2-1), con goles de Pedro Mosquera y Lucas Pérez, pero después encadenó cinco jornadas sin ganar. En ese tramo solo sumó dos empates sin goles, ante Betis y Alavés.

La inquietud en la grada se hizo visible en la eufórica celebración del triunfo ante el Sporting (2-1), resuelto por un misil de Ryan Babel en el tiempo añadido. Fue un espejismo. Después llegaron dolorosas derrotas ante Barcelona (4-0) y Celta (4-1), con doblete de Iago Aspas. El equipo cerró la secuencia con dos empates, frente a Valencia y Granada, ambos por 1-1.

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Tras once jornadas era decimosexto, con diez puntos. Pepe Mel sustituyó a Garitano en la segunda vuelta y logró la permanencia, aunque el equipo solo sumó 36 puntos y se salvó más por los problemas ajenos que por sus propios méritos.

2017-18. Un proyecto que se desmoronó

En la 2017-18, el Deportivo hizo una apuesta económica importante con fichajes millonarios como Guilherme, Schär o Juanfran Moreno. El comienzo alternó victorias con derrotas que evidenciaron una fragilidad defensiva preocupante. Perdió ante Real Madrid (0-3), Real Sociedad (2-4), Betis (2-1), Espanyol (4-1), Girona (1-2) y Atlético (0-1).

Entre esos tropiezos ganó al Alavés (1-0), con gol de Luisinho; al Getafe (2-1), con un tanto de Andone en el 86, y a Las Palmas (1-3), con doblete de Borges. Tras once jornadas era decimosexto, con once puntos. La clasificación no era alarmante, aunque el equipo no transmitía seguridad.

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Pasaron tres entrenadores por el banquillo: Pepe Mel, Cristóbal Parralo y Clarence Seedorf, cuya etapa final fue especialmente negativa. También fue el Dépor de los cinco porteros (Tyton, Rubén, Pantilimon, Francis Uzoho y Koval), otra muestra de los problemas en defensa. El descenso llegó con solo 29 puntos, pese a que en noviembre aún estaba fuera de la zona roja.

2026-27. Hidalgo devuelve la competitividad

El Dépor de Antonio Hidalgo ha mostrado una consistencia poco habitual en sus precedentes. La victoria ante Osasuna lo llevó a catorce puntos y confirmó el segundo mejor balance de la comparativa. Había ganado al Valencia (3-1) y al Villarreal (2-3), además de empatar cinco veces, siempre 1-1, ante Elche, Málaga, Getafe, Betis y Levante.

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En varios encuentros tuvo argumentos para sumar más, aunque las lesiones y los errores individuales han tenido un coste alto para los blanquiazules, algo evidente en las derrotas. Contra el Sevilla (0-1), la expulsión de Angeliño condicionó el partido. Ante la Real Sociedad (3-2), la falta de puntería y la roja a Amatucci dificultaron la reacción. En el Metropolitano (1-0), el equipo acarició el empate hasta el minuto 95, cuando Kevin no acertó en una ocasión a puerta vacía.

El Dépor es octavo con catorce puntos, uno menos que en la 2015-16 y por encima de los otros cinco precedentes. La comparación no anticipa ningún desenlace, ni para bien ni para mal, pero al menos confirma que Hidalgo ha firmado uno de los mejores comienzos recientes del club en Primera.