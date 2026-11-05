Edu Expósito, el primer daño colateral de la debacle del Dépor en Mallorca en 2019

Edu Expósito celebra un gol con el DeportivoTemporada 2018-2019Deportivo - Numancia 2-2 ARCHIVO DXT

Cada resultado de un partido de fútbol abre de forma automática diferentes líneas temporales si uno se imagina qué hubiese pasado en caso de que el desenlace fuera diferente. Por supuesto, esta sensación se agiganta cuando hablamos de encuentros que deciden temporadas y en este grupo pocos momentos hay más grabados a fuego en el imaginario del deportivismo que la debacle de Mallorca en 2019. Esa fatídica tarde el Dépor se quedó sin el ascenso a Primera División. Pero como si de un drama de cine se tratase, el evento principal contiene todavía más matices cuando uno lo revisa con la perspectiva que da el paso del tiempo. Y probablemente en la historia reciente blanquiazul no haya un ‘y si?’ más grande que el que protagoniza un Edu Expósito al que el club coruñés apenas pudo disfrutar debido a, precisamente, la pérdida del ascenso a la máxima categoría.

Más de siete años después, el Dépor y el centrocampista catalán se encontrarán este sábado en un terreno de juego por primera vez. El equipo después de penar por el barro durante más de un lustro. El futbolista, tras ganar en la apuesta por sí mismo que hizo aquel verano y haberse convertido en un futbolista que acumula 160 encuentros en Primera desde que abandonó Abegondo. A sus 30 años vive su quinta temporada en el Espanyol, donde sigue siendo pieza fundamental (ha sido titular en 10 de las 11 jornadas de este curso) y capitán.

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Pero para encontrar los primeros pasos de este camino que bien podría haber recorrido también de blanquiazul, pero en el otro extremo de la península, hay que remontarse precisamente a ese 2019. A unas pocas semanas después de que toda la parroquia deportivista se quedara con la miel en los labios en la noche de San Juan. Puede afirmarse que Edu Expósito. O, mejor dicho, su salida del Dépor, fue el primer gran daño colateral de quedarse un año más en Segunda. El 13 de julio, el club herculino cerraba su traspaso al Eibar por una cantidad que rondó los 5 millones de euros entre fijos y variables, entonces la inversión más cara en la historia del conjunto armero.

Edu Expósito en un partido con el Dépor en la 2018-19Fútbol Liga Segunda División Temporada 2018-2019Deportivo - UD Las Palmas: 0-1 PATRICIA G. FRAGA

Se juntaron todos los factores para que el Deportivo tuviera que desprenderse de uno de sus grandes talentos de futuro, pero que además ya era una realidad. En una plantilla confeccionada con el colchón que daba el seguro de descenso y en la que figuraban nombres como Fede Cartabia, Carles Gil, Vicente Gómez, Carlos Fernández o Quique González, Edu Expósito emergió como uno de los mejores jugadores de ese curso llegando directamente del Fabril, en el que había aterrizado en 2015 procedente de la Damm e incluso había debutado ya en Primera a las órdenes de Pepe Mel. Después de ir sobrado durante dos años en Tercera División y lograr el ascenso con el filial, Natxo González lo convirtió en eje de su centro del campo. En su primer curso completo en el fútbol profesional disputó 35 encuentros, 29 de ellos como titular, y superó los 2.500 minutos, entrando en el top 5 de futbolistas de campo del Dépor con más participación, marcando dos goles y repartiendo tres asistencias.

Urgencias económicas y puerta de atrás

Pero todo eso se transformó en papel mojado para el club al frustrarse el ascenso. La apuesta fallida del regreso exprés al primer escalón del fútbol nacional dejó un agujero económico que tanto se ha repetido en muchos clubs durante la última década, pero que era todavía más grave en el caso del Dépor, que batallaba todavía contra una deuda gigantesca. Abanca no tomaría las riendas del club hasta meses después y Carmelo del Pozo se vio obligado a reducir de forma drástica el gasto en plantilla, mientras buscaba posibles ingresos para poder recomponer un equipo y hacerlo competitivo.

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A esto se le sumaba una de las cláusulas que Edu Expósito tenía en su contrato, uno de los más modestos al subir directamente del filial, que recogía que el catalán podía marcharse cedido a un equipo de Primera División que cubriera su ficha. “El club necesita recibir ingresos todavía muy por encima de las cantidades que se han recibido. A día de hoy aún no podemos pagar traspaso pese a la venta de Edu y Quique”, apuntaba el director deportivo blanquiazul después de la operación que también llevó al delantero a Ipurua, en ambos casos viéndose obligado a negociar a la baja por la delicada situación económica del club.

Edu Expósito y Quique González en su presentación con el Eibar ARCHIVO DXT

Así se completaba un efecto dominó que el Eibar tenía en mente desde hacía meses. Una operación muy habitual en el cuadro vasco: sustituir a un futbolista de Primera como Joan Jordan, que se fue al Sevilla, con uno de los futbolistas más destacados de la categoría de plata, como fue el caso de Edu Expósito. A Riazor llegó Gaku Shibasaki, futbolista contrastado con el que Del Pozo esperaba cubrir con garantías la salida del jugador de Cubelles, cuya marcha no sentó demasiado bien en la hinchada del Dépor.

A pesar de su buen año como blanquiazul, no se le recuerda con especial cariño en A Coruña a Expósito, que meses después de su salida quiso aclarar lo sucedido. “Cuando me fui se dijeron falsedades. Hablaron cosas que no se ajustan a la realidad. Quiero crecer y la mejor manera era venir aquí. Molestó mucho, pero no era por dinero, solo por tema deportivo. Uno quiere progresar. Me dolió”.

En unos días, ambas partes se encontrarán cientos de sonrisas y lágrimas después de haber continuado el trayecto por separado. Será inevitable que tanto unos como el otro se pregunten qué podría haber sido si la moneda cayese del otro lado aquella tarde de junio de 2019.