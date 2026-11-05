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Dépor

Barbero lidera un nuevo asalto del Arouca a competiciones europeas

El exdeportivista se consolida como uno de los grandes arietes del campeonato portugués

Jorge Lema
Jorge Lema
05/11/2026 18:35
Iván Barbero, ex del Dépor, celebra un gol con su actual equipo, el Arouca portugués
Iván Barbero, ex del Dépor, celebra un gol con su actual equipo, el Arouca portugués
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No todos los jugadores que pasaron por el Dépor en los años de barro pueden presumir de haber tenido un siguiente capítulo satisfactorio a su salida de Riazor. No es el caso de Iván Barbero, que después de salir en verano de 2025 hacia el fútbol portugués, se está consolidando como uno de los grandes arietes de la máxima categoría y lidera en su segundo año la intención del Arouca de regresar a competiciones europeas.

Después de convertirse en pieza clave para el regreso del Dépor al fútbol profesional, el andaluz se dio de nuevo contra el muro de Segunda que ya no había podido saltar en su anterior intento unos años antes. Acabó maquillando sus cifras a final de temporada, pero apenas tuvo continuidad como blanquiazul en la categoría de plata y la llegada de Eddahchouri en enero terminó por relegarlo al banquillo.

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Tras un primer año en el campeonato luso en el que consiguió hacerse un hueco en ‘los lobos’, el arranque de la 2025-26 está siendo notable tanto a nivel colectivo como individual. Barbero ha sido titular en las diez jornadas de liga, en las que ha marcado ya cinco goles. A este buen rendimiento hay que sumar su aparición en la Copa, en la que el Arouca ya ha superado la primera eliminatoria gracias, precisamente, a un tanto del exdelantero blanquiazul.

“Se ha hecho un buen equipo y también tengo la confianza del míster y el apoyo de los compañeros. Este año están saliendo las cosas bastante bien y estoy muy contento. Creo que tenemos un grupo muy bueno, con jugadores con experiencia y también jóvenes. Estos primeros meses de competición están siendo bastante buenos”. No oculta su satisfacción el futbolista de Roquetas de Mar, que hace unas semanas concedía una entrevista a Dxt Campeón.

Tras la estela de los grandes

El buen momento de Barbero se está traduciendo en resultados para su equipo, que el pasado domingo sumó su tercera victoria consecutiva en liga para colocarse en quinta posición con 20 puntos, a uno de la tercera posición que comparten Santa Clara y el Sporting de Portugal en una clasificación liderada por Oporto (30), con el Benfica (25) en el segundo escalón. El objetivo del club es, al menos, igualar el brillante curso 2022-23, en el que precisamente finalizó quinto y consiguió el billete para la Conference League, aunque no logró alcanzar la fase de grupos al caer frente a Olympiacos.

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Curiosamente, ahora mismo su gran rival por esa plaza que da acceso a la tercera competición continental también cuenta en sus filas como otro exdeportivista y compañero de Barbero. En la sexta plaza con esos mismos 20 puntos está el Académico Viseu, destino elegido por Mohamed Bouldini el pasado verano, después de poner fin a su relación contractual con el club coruñés. Su impacto en el equipo no está siendo igual, ya que, aunque al menos se ha estrenado como goleador, está siendo suplente en liga y su técnico lo utiliza como recurso en los minutos finales de los partidos.

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