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Dépor

Once jornadas sin una portería a cero: la asignatura pendiente del Dépor

La última vez que el equipo coruñés protagonizó una serie peor en Primera fue en la 2015-16, con 19 jornadas seguidas encajando

Eder Pereira
Eder Pereira
04/11/2026 18:58
Ante Budimir, ariete de Osasuna, bate a Leo Román, portero del Dépor, en el reciente partido en Riazor
Ante Budimir, ariete de Osasuna, bate a Leo Román, portero del Dépor, en el reciente partido en Riazor
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El Deportivo suma y sigue, pero no solo en relación a aspectos positivos del juego. El equipo de Antonio Hidalgo ya suma once jornadas consecutivas encajando al menos un gol en Liga. El tanto de Ante Budimir, después del error de Leo Román que permitió a Osasuna adelantarse en Riazor, prolongó una dinámica que acompaña el buen arranque de campeonato y que mantiene al equipo coruñés ante una clara asignatura pendiente. Los blanquiazules siguen sin cerrar su portería y comparten ese registro únicamente con el Racing de Santander, ya que ambos conjuntos volvieron a encajar en la undécima jornada y continúan como los únicos equipos de Primera que todavía no han firmado una portería a cero.

La racha actual ya iguala a la que firmó el Deportivo de Gaizka Garitano en la temporada 2016-17 en Primera. Aquel equipo recibió goles durante once partidos seguidos, desde la quinta hasta la decimoquinta jornada, ambas incluidas. En ese tramo sumó dos victorias y dos empates, y perdió los otros siete encuentros.

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Para encontrar una secuencia más larga en Primera, hay que retroceder hasta el curso 2015-16, con Víctor Sánchez del Amo en el banquillo. El Dépor enlazó entonces 19 jornadas encajando, desde la 18 hasta la 36. La mala dinámica defensiva coincidió con una segunda vuelta muy alejada de la primera y puso en riesgo una permanencia que parecía encarrilada meses antes. En esos 19 encuentros, los coruñeses solo consiguieron una victoria, además de nueve empates y nueve derrotas.

La racha se rompió en la penúltima jornada, en la visita al Villarreal. El triunfo en El Madrigal permitió al Deportivo certificar matemáticamente la salvación y puso fin a una vuelta sin dejar la portería a cero. El precedente sirve para dimensionar el registro que ahora trata de evitar el conjunto de Hidalgo, aunque el contexto deportivo de ambos equipos sea distinto.

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El Dépor tendrá que corregir una vulnerabilidad que no siempre nace de los aciertos del rival. Los errores individuales han tenido un peso visible en varios goles encajados y el último, el de Leo Román ante Osasuna, volvió a penalizar al equipo. La continuidad de esta estadística deja una tarea concreta para las próximas jornadas: echar el cerrojo con el objetivo de emparejar la seguridad defensiva con la competitividad del equipo.

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