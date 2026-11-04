Mario Soriano, el arquitecto del Deportivo que ahora también tira 'a trallón'

Mario Soriano dispara en el libre directo que supuso el 1-1 del Deportivo ante Osasuna Quintana

Su amalgama de trucos parece no tener fin. El ‘Joker’ sigue sacándose recursos de la manga. Aquel pequeño mediapunta que se escurría entre líneas acabó transformándose en un mediocentro total, en un arquitecto capaz de construir el juego como director absoluto de la sala de máquinas. Pero el cerebro blanquiazul no para de crecer. Y en su última evolución apunta a sumar un poder destructor: el tiro ‘a trallón’.

Y es que el pasado lunes, contra Osasuna, Mario Soriano anotó su segundo tanto en Primera División. Lo hizo con un nuevo disparo desde fuera del área, que recordó por el tipo de golpeo al tanto con el que se estrenó en la máxima categoría, hace apenas dos semanas en Anoeta.

Sin embargo, las dos dianas con las que se ha presentado en la élite del fútbol están lejos de ser circunstanciales, pues Soriano ha añadido a sus recursos futbolísticos una nueva habilidad: el golpeo de media distancia.

Mario Soriano explica su gol de falta: "Lo hablamos Luismi y yo rápido y salió bien" Más información

Porque desde que regresó al Dépor tras su ‘Erasmus’ en Eibar, el centrocampista de Torrejón de Ardoz ha sido capaz de anotar 13 goles entre estas dos temporadas completas y los 11 partidos que han transcurrido de la tercera. Pues bien, 7 de esos tantos anotados han llegado a través de remates desde fuera del área, un arte que Soriano está perfeccionando, como reconoció en su entrevista con DXT Campeón hace apenas diez días: “Quizás no había tantas situaciones para sacarlo (el disparo) porque jugaba más arriba que ahora. Pero una vez que retrasé mi posición en el campo, y al llegar más desde segunda línea, empecé a practicarlo para mejorarlo. Todas las semanas nos quedamos después de entrenar dos o tres días siempre unos cuantos a tirar diez o quince disparos desde lejos. Y lo cierto es que la mayoría de los goles que últimamente estoy marcando son así, de fuera del área o de disparo algo lejano”.

El gol que sirvió para iniciar el camino de la remontada ante Osasuna fue el séptimo de esos 13 que llegó desde más allá de la línea frontal del área y el segundo derivado de una falta directa que el Deportivo transformó en tiro libre indirecto. Porque el tanto recordó a la triquiñuela que el canterano del Atlético de Madrid ideó hace exactamente un año en el Ibercaja Estadio de Zaragoza junto a Yeremay Hernández. Aquel 2 de noviembre del 2025, una falta en el pico del área izquierdo del conjunto local acabó con Yere amagando el chut y tocando el balón para abrir el ángulo a Soriano, que golpeó con violencia hacia la escuadra de Adrián Rodríguez.

Clave para el ascenso

Ese gol en la capital de Aragón fue el segundo de la pasada campaña para Soriano. Dentro de la media docena que transformó, hubo otro todavía más complejo y más importante: el 1-1 contra el Andorra en Riazor, en la jornada 40. Desde más allá de 20 metros de distancia con respecto a la portería, Mario controló un pase de Yeremay, ejecutó un nuevo toque de aproximación y se inventó un extraordinario derechazo que se coló por el ángulo. Luego llegó el tanto de Eddahchouri, definitivo para acudir a Valladolid con la primera ‘bola de partido’ y solventar el salto de categoría en Zorrilla.

Mario Soriano remata desde fuera del área en la acción que supuso el empate del Deportivo ante el Andorra en la temporada 2025-26 Quintana

Ese último curso 2025-26 no fue, sin embargo, el más prolífico de Soriano desde el balcón del área. Porque el menudo mediocentro del Deportivo encontró más acierto desde la media distancia en la temporada 2024-25, la de su regreso tras la cesión en Ipurua. Precisamente fue contra el Eibar, en la jornada 14, cuando Mario volvió a ‘mojar’ de nuevo vistiendo de blanquiazul. El madrileño recibió de Yeremay —quién sino—, que había acudido a sacar el córner en corto con Lucas Pérez y tras acomodarse con dos toques, conectó un disparo de empeine total que dio el triunfo al Dépor.

Ya en la segunda vuelta, ante el Oviedo, Mario anotó su gran gol con el Deportivo, al conectar de volea un derechazo desde la semiluna a centro de José Ángel Jurado, también tras un saque de esquina indirecto. Unas semanas después, ante el Cádiz, un rechace a un chut de Yeremay le cayó a Soriano, que controló con el pecho y culminó con la izquierda a gol para darle un nuevo triunfo al Dépor, que se ha acostumbrado a vivir de los trallazos de un Joker que ahora, también, ejecuta.