El regreso exprés de Aubameyang: "La clave ahora es el control de carga, hay que ser paciente"

Aubameyang, en el partido ante Osasuna Patricia G. Fraga

El regreso de Pierre-Emerick Aubameyang se hizo esperar menos de lo previsto. Cinco semanas y cuatro días después de pasar por el quirófano para solucionar una lesión en el menisco externo de su rodilla derecha, el delantero gabonés volvió a vestirse de corto y a competir con el Deportivo. Su reaparición se produjo este lunes ante Osasuna en Riazor, cuando en el minuto 69, todavía con el 1-1 en el marcador, saltó al campo y protagonizó un gran remate de cabeza que obligó a Sergio Herrera a firmar una gran intervención. El rechace acabó en los pies de Bil Nsongo, que culminó la remontada blanquiazul.

Aubameyang volvía así a sentirse futbolista después de una lesión que, sobre el papel, apuntaba a una ausencia algo más prolongada. El pasado 24 de septiembre fue intervenido en el Centro Olympia de Madrid por el traumatólogo Manuel Leyes, que resolvió la rotura sufrida durante el encuentro de Liga ante el Betis. El atacante recibió el alta hospitalaria ese mismo día y regresó a A Coruña para comenzar su recuperación. “En cinco semanas estoy”, afirmó el gabonés ante los medios de comunicación que le esperaban en la estación de tren.

Una previsión optimista que desafiaba los plazos que había establecido el médico. “Tenía una rotura del menisco externo. Le quitamos un poco, pero el resto de la rodilla está bien. La recuperación será como la de un futbolista joven. Su rodilla apenas tiene desgaste, es muy raro encontrar una así”, explicó Leyes, antes de estimar un plazo entre seis y ocho semanas para su regreso, siempre condicionado por la evolución del futbolista.

Sin embargo, la buena respuesta de su recuperación y su implicación en el proceso permitieron adelantar los tiempos. El 8 de octubre, cuando recibió el premio Estrella Galicia al mejor jugador blanquiazul de septiembre, el propio jugador habló sobre su estado. “Las muletas ya están fuera. Caminando poco a poco. Estoy empezando con la bici, pero vamos a ver. Lo más importante es no sentir molestias. Lo que va a determinar el tiempo es cuándo salga al campo, cuándo me vea correr. Lo que me han dicho es entre 6 y 8 semanas… pero a ver cómo va la cosa”, afirmó.

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Para entender cómo pudo completar su regreso en poco más de cinco semanas, Álvaro Gómez Molina, fisioterapeuta y director de ADH Clinic, apunta a un detalle fundamental: el tipo de intervención. “El menisco es básicamente un amortiguador de la rodilla, y el externo es el que más carga lleva. Por lo que sabemos, le han debido hacer una meniscectomía. Es decir, tenía un trocito de menisco desgastado o roto, lo han retirado y no han tenido que coser nada. Volver a las cinco o seis semanas en ese caso es algo normal. Creo que el traumatólogo ha querido ser conservador y prudente en sus plazos”, explica.

La diferencia no es menor, ya que una sutura meniscal requiere unos plazos de recuperación considerablemente más largos. En cambio, cuando se retira únicamente la parte dañada mediante una artroscopia, el proceso permite una reincorporación más rápida. “Cuando son profesionales, a veces un trocito del menisco externo está un poco roto y el equipo médico decide limpiar la zona y cortar lo que está desgastado para que no dé la lata, porque el problema es que puede producirse un efecto bola de nieve. Se puede romper más y ahí sí que hay que suturarlo y una sutura son de tres a cuatro meses”, detalla el fisioterapeuta.

En el caso del delantero deportivista, su condición física también ha jugado mucho a su favor. Gómez Molina destaca que cuenta con una musculatura muy desarrollada, fundamental para estabilizar la rodilla, además de una excelente preparación como deportista de élite, y todo eso se suma a su escaso historial de lesiones. “Tiene 37 años, entonces el menisco sí que suele estar más desgastado, pero lo compensa que tiene mucha musculatura. Tiene una condición física muy buena y un equipo que está detrás de él todos los días. Además, ha tenido muy pocas lesiones previas. No es tan sorprendente si tenemos en cuenta todo eso, aunque el plazo está muy bien”, señala.

Tres etapas

Según explica el fisioterapeuta, la recuperación se desarrolla en tres etapas diferenciadas. “Entre las semanas uno y dos se busca la protección y controlar la inflamación. Que tengas tensión completa y que la bobina se estire del todo, que es muy importante. Semanas dos y tres se empieza a poner un poco de fuerza, control, propiocepción y fuerza para musculatura. Y semanas de tres a cinco ya es en campo. Cambios de dirección, carreras y gestos de fútbol”, explica.

Aunque su reaparición no significa que ya esté al 100%. Los 20 minutos que disputó ante Osasuna forman parte de una vuelta progresiva en la que será fundamental controlar los esfuerzos. “La clave ahora es el control de carga. Es decir, cuánto tiempo juega. Él dirá que está bien, pero tiene riesgo. Hay que ser paciente porque no es que se rompa lo que se ha operado, sino que la rodilla se puede inflamar o sobrecargar. La ventaja de lo que le han hecho es que no hay sutura, no hay algo que se pueda romper, pero puede tener un poco de dolor, de derrame y hay que dosificar esos minutos”, advierte Gómez Molina.

Aubameyang ya ha recuperado, al menos, una de las cosas que más echaba de menos: competir y ayudar al equipo. Su ausencia coincidió con una racha en la que el Deportivo no consiguió ganar ninguno de sus partidos, aunque el parón de selecciones hizo que solamente se perdiese tres jornadas. Antonio Hidalgo quiso poner en valor su compromiso después del encuentro ante Osasuna. “Es un profesional increíble, ha hecho todo lo posible por volver cuanto antes. Ha sacrificado muchas cosas, ha trabajado duro y su recompensa ha sido salir hoy. Nos ha dado ese remate en el gol de Bil. Estoy contento. Por el día a día, el trabajo, la profesionalidad… No hay muchos jugadores en el mundo como él”, afirmó el técnico catalán.

Queda todavía una última incógnita: el regreso de sus características volteretas en las celebraciones. El propio delantero bromeó con ello durante principios de octubre: “Primero recuperarme, pero luego veremos más volteretas”. De momento, Sergio Herrera le privó de celebrar su regreso con un gol y, posiblemente, también de comprobar si su rodilla está preparada para esas acrobacias. “Si me tengo que mojar, diría que sí que pueden volver, pero que hay que tener paciencia porque a lo mejor tarda un mesecito todavía. Mientras él vea la rodilla bien, se le controle la inflamación y demás, no hay problema”, confirmó Gómez Molina.