El día en el que Angeliño fue el cuarto lateral izquierdo del Dépor

David Mella conduce el balón en el Dépor-Osasuna del pasado lunes QUINTANA

Siempre es complicado en grupos tan amplios como son los equipos de fútbol profesional, que coincidan al mismo tiempo las buenas noticias colectivas y todas las individuales de cada uno de los integrantes de la plantilla. Por eso el Dépor está de celebración esta semana después de volver a sumar de tres ante Osasuna, pero hay varios jugadores cuya alegría probablemente no sea completa, por mucho que disfruten junto a sus compañeros de la victoria. Uno de ellos es Lucas Noubi, que no dudó en mostrar su malestar en el propio césped de Riazor nada más terminar el encuentro, pero seguro que otro como Angeliño no está viviendo unos días agradables tras ver cómo el pasado lunes Antonio Hidalgo utilizó hasta tres laterales izquierdos durante 90 minutos y él no fue ninguna de las elecciones del técnico.

La situación del jugador de Coristanco era conocida por todos. Después de un curso complicado en Roma por una enfermedad respiratoria, regresaba a casa con toda la ilusión de recuperar su mejor versión, pero sabiendo también que necesitaba un tiempo para coger el tono físico y, especialmente, el ritmo de competición. Lo primero está en el día a día de Abegondo y su evolución la conoce el cuerpo técnico, pero de lo segundo no hay ni rastro porque hasta el momento apenas ha participado. El pasado jueves fue titular y jugó el partido de Copa ante el Auriense de Preferente. 90 minutos que ya superaron el total en lo que lleva de campaña, donde apenas ha estado sobre el verde 69 repartidos en dos encuentros. El día que fue titular en Sevilla y fue expulsado con roja directa por una fea entrada a Miguel Sierra, y los instantes finales contra el Levante cuando el Dépor buscaba el gol del triunfo que nunca llegó.

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La buena noticia para Hidalgo, y para Fernando Soriano, es que el hasta ahora bajo rendimiento de uno de los fichajes más importantes del mercado no está teniendo un impacto negativo en el equipo gracias al crecimiento de Giacomo Quagliata. Después de un primer año en Segunda sosteniendo la posición ante los problemas físicos de Sergio Escudero, el lateral italiano está demostrando que se siente cómodo jugando sin red y está cumpliendo con nota en su regreso a una máxima categoría después de varios años buscando asentarse en la máxima élite sin demasiada fortuna. Lo ha jugado prácticamente todo y es ahora mismo el futbolista de campo del Dépor con más minutos.

Nuevas alternativas

Y el paso de las semanas ha provocado que el técnico deportivista tenga que buscar otras alternativas cuando la batería del siciliano se agota. Frente a Osasuna, con el equipo por detrás en el marcador, Hidalgo optó por una solución que desde el verano parecía encaminada a darse: el regreso de Mella a su banda natural. El canterano no se está encontrando cómodo en la derecha con balón, pero sí está mostrando una capacidad defensiva, tanto física como mental, que lo convierte en una pieza tremendamente útil para rendir en Primera desde ya. El lunes, Hidalgo optó por ensanchar el campo con Adama por un costado y trasladó al de Teo a la izquierda para dejarle todo el carril. Y desde luego, la primera toma de contacto fue buena. "Mella nos daba esa variante de ir acomodando a jugadores. David tiene recorrido y pie; seguramente se encuentre más cómodo a pie natural y cerca de Yere, porque se conocen bien. Al final no podía más. Se le abre una opción más para poder jugar ahí”.

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Con el regreso de Yeremay y el rol que cumple Quagliata, cuyo desempeño es prácticamente de carrilero pegado a la cal, no hay en la plantilla un futbolista que pueda replicar mejor ese perfil que un Mella que quizá encuentre en su vuelta a las raíces la forma de recuperar la chispa y la confianza perdida en el último año, especialmente después de la lesión de rodilla.

Aunque el último jarro de agua fría para Angeliño llegó más tarde. Casi sobre la bocina. Cuando Bil Nsongo llevó el delirio a Riazor con el 2-1 a unos segundos de que el crono llegara al minuto 90, el preparador catalán supo que era hora de proteger el resultado. El desgaste de Mella después de un partido exigente convertía el flanco izquierdo en la zona más vulnerable de la zaga y por ahí llegó el cambio... pero el que entró fue Ximo Navarro. No es desconocida la posición para el veterano, que a pesar de perder recientemente su puesto en la derecha ante el crecimiento de Alti, en el carril zurdo, al menos cuando se trata de defender, también está por delante del de Coristanco en la rotación.