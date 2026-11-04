El caño de Miguel Loureiro recibe su homenaje en el vestuario del Dépor: "La samba de Loureirinho"

Miguel Loureiro yéndose de Bretones tras tirarle un caño en el Dépor-Osasuna del lunes PATRICIA G. FRAGA

"Ha bajado Djalminha y se ha colado en el cuerpo de Miguel Loureiro", gritaba atónito el narrador de DAZN en el Dépor-Osasuna del pasado lunes en Riazor. El central de Cerceda acababa de sacar una falta peligrosa después de incorporarse al ataque desde el puesto de central y tirarle un caño a Abel Bretones dispuesto a encarar el área hasta que fue derribado.

Riazor no daba crédito a lo que era la guinda a otro gran partido del jugador blanquiazul, que le ha tomado el pulso definitivamente a la Primera División en su temporada de debut.

Y la jugada, por supuesto, tampoco ha pasado inadvertida para el vestuario deportivista. El gran ambiente vuelve a ser una temporada más una de las claves del conjunto coruñés, que desde la famosa 'piña' del ascenso a Segunda viene cimentando los buenos resultados en una relación muy sana entre todos sus integrantes.

Imagen de la pegatina en la taquilla de Loureiro

Este miércoles, Mario Soriano publicó una serie de imágenes en Instagram con sorpresa final. La última fotografía era del vestuario blanquiazul, concretamente de la taquilla de Miguel Loureiro, que al menos esta semana estará adornada con una pegatina del jugador de Cerceda con una camiseta vintage del Dépor que bien podría ser la de Djalminha y el título: "La samba de Loureirinho".

Loureiro completa su aterrizaje en Primera volviendo al origen Más información

Después de un inicio discreto, en parte debido a los problemas físicos que lo lastraron durante la pretemporada, Loureiro parece haberse ganado la confianza de Hidalgo de nuevo y encadena dos partidos de titular. Apunta a mantenerse en el once ante el Espanyol y será difícil apartarlo de las alineaciones si mantiene el nivel mostrado ante Atlético y Osasuna... aunque para ello no necesite seguir tirando de fantasía en ataque.