Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El caño de Miguel Loureiro recibe su homenaje en el vestuario del Dépor: "La samba de Loureirinho"

Mario Soriano reveló en una publicación de Instagram el detalle con el que sus compañeros reconocieron el atrevimiento del de Cerceda en el partido ante Osasuna

Esther Durán
04/11/2026 21:32
Miguel Loureiro yéndose de Bretones tras tirarle un caño en el Dépor-Osasuna del lunes
Miguel Loureiro yéndose de Bretones tras tirarle un caño en el Dépor-Osasuna del lunes
PATRICIA G. FRAGA
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

"Ha bajado Djalminha y se ha colado en el cuerpo de Miguel Loureiro", gritaba atónito el narrador de DAZN en el Dépor-Osasuna del pasado lunes en Riazor. El central de Cerceda acababa de sacar una falta peligrosa después de incorporarse al ataque desde el puesto de central y tirarle un caño a Abel Bretones dispuesto a encarar el área hasta que fue derribado.

Riazor no daba crédito a lo que era la guinda a otro gran partido del jugador blanquiazul, que le ha tomado el pulso definitivamente a la Primera División en su temporada de debut. 

Y la jugada, por supuesto, tampoco ha pasado inadvertida para el vestuario deportivista. El gran ambiente vuelve a ser una temporada más una de las claves del conjunto coruñés, que desde la famosa 'piña' del ascenso a Segunda viene cimentando los buenos resultados en una relación muy sana entre todos sus integrantes.

Imagen de la pegatina en la taquilla de Loureiro
Imagen de la pegatina en la taquilla de Loureiro

Este miércoles, Mario Soriano publicó una serie de imágenes en Instagram con sorpresa final. La última fotografía era del vestuario blanquiazul, concretamente de la taquilla de Miguel Loureiro, que al menos esta semana estará adornada con una pegatina del jugador de Cerceda con una camiseta vintage del Dépor que bien podría ser la de Djalminha y el título: "La samba de Loureirinho".

03 noviembre 2026Fútbol Primera DivisiónTemporada 2026-2027Deportivo - Osasuna 2-1

Loureiro completa su aterrizaje en Primera volviendo al origen

Más información

Después de un inicio discreto, en parte debido a los problemas físicos que lo lastraron durante la pretemporada, Loureiro parece haberse ganado la confianza de Hidalgo de nuevo y encadena dos partidos de titular. Apunta a mantenerse en el once ante el Espanyol y será difícil apartarlo de las alineaciones si mantiene el nivel mostrado ante Atlético y Osasuna... aunque para ello no necesite seguir tirando de fantasía en ataque.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Miguel Loureiro yéndose de Bretones tras tirarle un caño en el Dépor-Osasuna del lunes

El caño de Miguel Loureiro recibe su homenaje en el vestuario del Dépor: "La samba de Loureirinho"
Esther Durán
Amatucci, Bright Ede y Barcia, durante un entrenamiento en Abegondo

Casadó se asienta en el trabajo de grupo y Ede da un nuevo paso en su proceso de recuperación
Eder Pereira
Ante Budimir, ariete de Osasuna, bate a Leo Román, portero del Dépor, en el reciente partido en Riazor

Once jornadas sin una portería a cero: la asignatura pendiente del Dépor
Eder Pereira
Diego Gómez en un partido con la SD Huesca

Diego Gómez ya pone cifras a su gran inicio de curso en Huesca
Lucía Dávila