Domingos Duarte alucinó con Riazor: "¿Cómo puede tener un equipo en Segunda un estadio así?"

Se nota cada vez que un exjugador del Dépor recuerda su paso por A Coruña. Riazor marca. Incluso para los que, como Domingos Duarte, apenas estuvieron una temporada como cedidos. El central, que después de una larga etapa en el fútbol español puso rumbo a Brasil para unirse a las filas del Sao Paulo, concedió una entrevista a Post United donde recordó su paso por el club blanquiazul y, sobre todo, cómo le impactó el estadio herculino la primera vez que salía de Portugal.

El jugador luso se había formado en el Sporting CP, pero en su país había formado parte de equipos modestos, antes y después de pasar por el Alvalade. "Yo pensaba que lo de Portugal era lo normal. Igual había seis estadios buenos. Pero cuando vengo a España a jugar al Dépor… que vale, que es un equipo de los más grandes por historia, pero en ese momento estaba jugando en Segunda. Pensé que cómo era posible que un equipo en Segunda tuviera el estadio que tenía el Dépor. Riazor es un nivel muy alto. Y luego ibas a jugar a fuera y jugabas en Gijón, estadio top, Oviedo, estadio top… todos con capacidad para más de 20.000 personas. Yo el año que jugué en Chaves cabían 4.000 o 5.000".

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Aunque su nombre ha sonado en varias ocasiones para regresar al Deportivo, especialmente en su etapa final en el Getafe, Domingos Duarte nunca ha vuelto a un lugar en el que reconoce haber sido muy feliz a pesar de su breve etapa y un desenlace muy amargo. "Irme A Coruña fue un cambio de magnitud enorme para mí. En Belenenses y Chaves iba por la calle y no me paraba nadie. Igual alguna vez me pedían alguna foto. Pero en A Coruña… además empecé bien, era diciembre y llevaba cuatro goles, parecía que jugaba de delantero. Luego no metí ninguno más. Pero la gente hablaba mucho más, siempre en plan bien. Fui muy feliz ese año. Perdimos la final del ascenso con el Mallorca de una manera muy dura, pero disfruté mucho de la ciudad, el estadio y la afición. Fue poco tiempo, pero muy intenso y muy bonito. Era el destino ideal. En coche tampoco era mucho tiempo desde mi casa. Como era algo nuevo, un cambio de país y mis amigos todavía estaban en una edad que no tenían hijos, venían de un día para otro casi cada finde. Siempre había mucha gente de los míos. Se trataba de disfrutar”.