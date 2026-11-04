Diego Gómez ya pone cifras a su gran inicio de curso en Huesca

Diego Gómez en un partido con la SD Huesca SD HUESCA

Diego Gómez empieza a encontrar su sitio en el Huesca. El futbolista del Deportivo, que cumple su tercera temporada consecutiva cedido lejos de A Coruña, fue uno de los grandes protagonistas del último triunfo del cuadro aragonés. Los oscenses superaron al Nàstic de Tarragona por 2-0 en El Alcoraz, en un encuentro en el que el de Amoeiro dejó su huella en los dos goles de su equipo y fue la gran referencia ofensiva de conjunto altoaragonés.

Su actuación fue determinante para que el grupo dirigido por Albert Rudé se reencontrara con la victoria tras tres empates consecutivos en las últimas jornadas. En el primer tanto, Pascu llegó a línea de fondo y se la puso atrás a Diego, que remató desde el balcón del área pequeña, y aunque el balón tocó en un defensor rival antes de terminar al fondo de la red, el árbitro le concedió el tanto al zurdo. Ya en la segunda parte, tras un córner, el de Amoeiro recibió el balón solo en la frontal y conectó un potente disparo que se estrelló contra el poste. Diego Collado estuvo atento para cazar el rechace y no desaprovechó la oportunidad para sentenciar el encuentro.

"Estoy muy contento porque todos hemos estado bien. Son tres puntos para disfrutar. Se ha visto lo que hemos trabajado durante la semana. Este es el camino y cada semana vemos nuestra identidad. Me siento cómodo, pero si meto 15 goles y no logramos el objetivo, es una ruina. Llegué aquí y todo lo que nos rodea en Huesca también es de Primera División", afirmó en zona mixta tras el encuentro.

De esta manera, Diego continúa consolidándose en su nueva casa después de elegir este verano seguir su progresión en el Huesca y sumarse al proyecto del conjunto oscense, recién descendido de Segunda División y con el objetivo de regresar cuanto antes al fútbol profesional, a pesar de que el Fabril había conseguido el ascenso a Primera RFEF y ambas opciones eran para competir en la misma categoría.

A pesar de que Raúl Jardiel, con el que ya había coincidido durante su etapa en O Carballiño, fue destituido el pasado 11 de octubre, el atacante está teniendo gran continuidad sobre el terreno de juego y en las diez jornadas disputadas hasta el momento ha participado en nueve de ellas, todas como titular. Solamente se quedó sin participar en la derrota del Huesca ante el Villarreal B (0-3) en la tercera semana de competición. El equipo aragonés ocupa actualmente la novena posición, con tres victorias, seis empates y una derrota, y se sitúa a solo dos puntos del playoff de ascenso y con siete de margen sobre el descenso.

Tercera campaña a préstamo

La experiencia en El Alcoraz supone un nuevo capítulo en el recorrido de Diego Gómez fuera del Deportivo y suma su tercera campaña consecutiva a préstamo. El atacante ya pasó por el Arenteiro durante el curso 2024-25, cuando su buen rendimiento en la primera vuelta llevó al club coruñés a recuperarlo antes de tiempo durante el mercado de invierno. La campaña siguiente volvió a salir cedido, esta vez rumbo al Cartagena, pero la falta de minutos propició un nuevo cambio de escenario, otra vez en enero, cuando se incorporó al Pontevedra. En Pasarón encontró el protagonismo que buscaba y completó una notable segunda vuelta, contribuyendo a que el equipo granate se mantuviese en la pelea por disputar la promoción a Segunda hasta el final. Ahora, Diego continúa su evolución en Aragón, y su actuación frente al Nàstic representa, hasta la fecha, su mejor carta de presentación con la camiseta azulgrana.