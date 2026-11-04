Casadó se asienta en el trabajo de grupo y Ede da un nuevo paso en su proceso de recuperación

Amatucci y Bright Ede, durante un entrenamiento en Abegondo Quintana

El Deportivo sigue dando pasos para vaciar la enfermería. La principal novedad de la sesión de este miércoles en Abegondo fue la incorporación de Bright Ede a parte del entrenamiento con el grupo. El central polaco dio así un nuevo paso en el proceso de recuperación de la lesión muscular que sufrió en el encuentro ante el Levante en Riazor. Su evolución marcha por buen camino, aunque todavía tendrá que completar varias etapas antes de recibir el alta y volver a estar disponible para Antonio Hidalgo.

También continúa avanzando Marc Casadó. El centrocampista se ejercitó por segundo día consecutivo con sus compañeros después de haber comenzado a incorporarse al trabajo colectivo el martes. El futbolista sigue dando pasos en su recuperación de la fractura de clavícula que sufrió ante el Betis y por la que tuvo que pasar por quirófano.

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Por su parte, Zakaria Eddahchouri también protagonizó una nueva jornada de avances. El delantero neerlandés tocó balón y continúa con su puesta a punto después de la operación de muñeca izquierda a la que fue sometido el pasado 25 de septiembre. Su lesión, más compleja de lo que se esperaba inicialmente, le obligará todavía a completar distintas fases de readaptación.

Las tres evoluciones dejan noticias positivas en una enfermería que el Dépor necesita empezar a vaciar tras el regreso de Aubameyang, que volvió a pisar el terreno de juego ante Osasuna 43 días después de su lesión de menisco.