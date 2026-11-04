Así remontó el Dépor ante Osasuna: jugar por fuera y el caos como herramienta

Un partido controlado se le descontroló al Deportivo por un error en área propia y la falta de acierto en la ajena. El conjunto deportivista logró remontar ante Osasuna y cosechar su primer triunfo después de seis jornadas con más buenas sensaciones que puntos. Lo hizo encontrando una herramienta de emergencia: el juego exterior.

Porque después de dominar el encuentro en el primer tiempo con un buen ritmo de circulación hasta llegar al último cuarto y generar ocasiones, el cuadro herculino se fue perdiendo al descanso. No le perdió la cara al partido ni cuando fue perdiendo y acabó encontrando el premio gracias al centro-remate, un recurso en el que no debería ser dominante, pero que le está dando réditos en los últimos encuentros. Así fue el Dépor-Osasuna.

Atraer para correr. Ante un Osasuna que apuntaba a ser agresivo, pero no lo fue tanto, Antonio Hidalgo planteó un partido en el que la salida de balón iba a jugar un papel clave. La intención del Dépor era atraer al rival para poder atacar con más espacios una vez lograse superarle desde la asociación. Por eso ubicó a los dos centrales abiertos y, por delante, al doble pivote Amatucci-Soriano. Sin embargo, el contrario fue menos presionante de lo esperado y el 2+2 que construyó el Deportivo fue todavía más efectivo.

Con los dos puntas tratando de tapar líneas de pase sobre los centrales, el Dépor encontró en sus dos medios el mecanismo para salir, pues únicamente el centrocampista Moi Gómez saltaba lejos a por ellos gracias a que los laterales blanquiazules fijaban a los extremos y Luismi amenazaba la espalda del otro mediocentro rojillo. La idea salía bien y generaba ventajas al Dépor. Sin embargo, en un pase fácil sobre Soriano para que este abriese a Loureiro en una acción de tercer hombre, Leo Román ejecutó mal y abrió la puerta al 0-1.

Las ventajas fuera. El Deportivo encontró fluidez de manera constante en el primer tiempo. Le faltó algo de juego interior y atreverse a jugar más en profundidad con cortes en los pasillos intermedios. Pero al menos encontró las ventajas por fuera. Sobre todo en el carril derecho, donde a Alti primero y a Mella después el equipo le fabricó situaciones de uno para uno contra el lateral gracias a juntar al rival por dentro y girar de manera óptima hacia fuera (imagen 2). No terminó de aprovechar esas situaciones el conjunto blanquiazul en la banda diestra y fue en la izquierda, con un Quagliata, donde acabó generando más peligro. Aunque fuese más por empeño y habilidad del italiano que por mérito colectivo.

El factor Adama. Al descanso, el Deportivo perdía pese a su buena primera mitad en ataque, que además le permitió defender bien tanto en posicional como en transición. Osasuna no se asomaba, pero ganaba y empezaba a estar cómodo defendiendo a un Deportivo que se acabó olvidando del juego interior en pos de ser muy ancho. No encontró más soluciones por dentro el equipo pese a la reubicación de Yeremay como mediapunta y con los cambios, el canario acabó regresando a la izquierda para formar pareja con Mella. Ahí, en ese sector zurdo, fue el único apoyo por dentro de un equipo que acabó jugando mucho por fuera, fiándose del centro-remate. Le salió bien porque en la diestra tenía a Adama Traoré, un extremo tan caótico como capaz de generarse sus propias ventajas pese a estar en inferioridad (imagen 3) y en el área a un talento como Aubameyang.