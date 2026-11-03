Yeremay no derriba la puerta

Yeremay Hernández se lamenta tras fallar una ocasión en el Deportivo-Osasuna Quintana

Yeremay Hernández a lo líder. El canario se ha recuperado de la pubalgia y no para de querer demostrarlo. Ante Osasuna, lo intentó una y otra vez. Quizá en exceso. Puede que obcecado y con malas de tomas de decisión. Pero no paró de tirar del carro.

El ‘10’ del Deportivo está de vuelta. Es capitán sin brazalete, tal y como demostró cediéndole la cinta a Josema Giménez. Y la propia Real Federación Española de Fútbol lo reconoce incluyéndolo en la prelista de convocados de cara al próximo parón de selecciones, que comenzará el próximo día 16. Así lo recogían el pasado lunes diferentes medios, que citaban que el extremo blanquiazul ha vuelto al radar de Luis de la Fuente y está incluido entre los más de 50 futbolistas que el seleccionador tiene entre sus planes.

De la Fuente pasará el último corte este viernes 6 de noviembre, cuando dará la lista definitiva para los encuentros ante República Checa e Inglaterra, con los que España cerrará la fase de grupos de la Nations League. Entrar en esta citación definitiva está complicado, con un grupo consolidado que viene de proclamarse campeón del mundo, pero el mero hecho de ser considerado después del difícil 2026 que está atravesando por sus problemas físicos, refleja la confianza que hay en la RFEF en el talentoso jugador del Deportivo.

Las lesiones

Fue precisamente una lesión la que apartó al blanquiazul del último torneo con la selección, en este caso la sub-21. Unas molestias en la rodilla que ya lo habían lastrado en el tramo final de curso, lo dejaron fuera del Europeo de Eslovaquia en el verano del 2025, cuando ya había sido citado.

Y es que el talento de Yeremay viene siendo monitorizado por la Federación desde hace años y el propio Luis de la Fuente nunca ha tenido problema en reconocer que es uno de esos jugadores que tiene en mente.

Sin embargo, ante Osasuna no aprovechó su última oportunidad para convencer a De la Fuente de cara a esta fecha FIFA. Fueron tres los remates de Yeremay desperdiciados, más un primer mano a mano en el minuto inicial que ni siquiera acabó en chut. Escasa factura para presentar batalla por un puesto en ‘La Roja’.