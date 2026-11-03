Loureiro completa su aterrizaje en Primera volviendo al origen

Miguel Loureiro en el momento de su caño a Abel Bretones en el Dépor-Osasuna EC

Miguel Loureiro está completando su aterrizaje en la Primera División de la misma forma con la que ha gestionado toda su carrera. Trabajando en silencio, haciendo el ruido justo y ofreciéndole siempre a sus entrenadores una fiabilidad fuera de lo común. Quisieran usarla o no. Y cuando tuvo la oportunidad, no la soltó.

Es exactamente el patrón que el jugador de Cerceda está siguiendo esta temporada en la que le ha tocado el sueño de, rozando los 30, estrenarse en la máxima categoría en el equipo de su vida. En casa. Y, por supuesto, Loureiro tampoco iba a dejar pasar este tren. No tuvo un verano fácil el chico para todo de Antonio Hidalgo en la defensa blanquiazul. Unos problemas físicos le obligaron a iniciar la pretemporada a menor ritmo mientras veía cómo llegaban para los diferentes puestos fichajes de renombre como Angeliño, apuestas de futuro como Bright Ede y, en última instancia, todo un capo como Josema Giménez.

Solo dos titularidades en las nueve primeras jornadas, hasta que el técnico de Granollers decidió darle la alternativa en el Metropolitano por la lesión del polaco y cumplió de forma notable en un escenario exigente, acompañando a Giménez en el flanco izquierdo de la zaga. Esa actuación le sirvió para que Hidalgo mantuviera de nuevo la confianza en él ante Osasuna, pero esta vez en el flanco derecho, desde donde se consolidó como un recurso de garantías regresando al origen.

Loureiro ha sido de todo en el Dépor desde que el verano de 2025 regresó a A Coruña. Pero siempre ha demostrado sentirse más cómodo por la banda derecha, sea como lateral o como central. Desde posiciones interiores, el lunes fue un muro inabarcable para el ataque navarro. Se impuso en todos los duelos que disputó, seis por tierra y dos por el aire, completó nueve despejes, bloqueó dos disparos y robó otros dos balones.

Confianza plena

Su concentración y capacidad de anticipación fue clave para corregir cuando el equipo se volcó en busca de la remontada, aunque la jugada que demostró que Loureiro ya se siente jugador de Primera de forma absoluta llegó en el tramo final del encuentro. Con el rival hundido para defenderse, amagó varias veces con incorporarse al ataque para atraer la atención de la zaga rojilla hasta que se atrevió a un viaje al pasado para progresar pegado a la línea de banda y tirar un caño que dejó a Bretones con el molde. Fue la guinda a un partido también sobresaliente con balón, en el que completó el 93% de los pases, fallando únicamente cinco entregas.