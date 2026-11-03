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Diario de Ferrol

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Dépor

Galería | Búscate en las gradas de Riazor durante el Dépor-Osasuna

Cerca de 27.000 espectadores acudieron al estadio herculino para celebrar el triunfo blanquiazul

Quintana
Quintana y Patricia G. Fraga
03/11/2026 09:38
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
1.
La afición blanquiazul en el Dépor-Osasuna
Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes
QUINTANA / PATRICIA G. FRAGA

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Casi 27.000 espectadores se dieron cita en Riazor a pesar del lunes

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