En vídeo: la charla de Roberto Cabellud y un frustrado Lucas Noubi tras el Dépor-Osasuna

Lucas Noubi atraviesa su momento más complicado desde que llegó al Deportivo. El central, que comenzó la temporada como una pieza indiscutible para Antonio Hidalgo, acumula ya seis jornadas consecutivas sin participar. Una situación nueva para un futbolista que había arrancado con cinco titularidades seguidas en el regreso a la máxima categoría y que ahora ve cómo sus opciones de volver al equipo se reducen ante la competencia en el eje de la zaga.

Su presencia en los planes del técnico deportivista desapareció a partir del choque ante el Getafe en el Coliseum, un encuentro en el que cometió varios errores en la salida de balón y estuvo especialmente descentrado, lo que incluso le hizo ver la amarilla antes de cumplirse la media hora de juego. Desde entonces, Hidalgo ha optado por otras alternativas y el belga no ha vuelto a disfrutar de minutos en la competición liguera. Su única participación reciente llegó en la Copa del Rey, donde disputó el partido completo en la victoria frente al Auriense.

Esta situación quedó reflejada en una de las imágenes que dejó el encuentro ante Osasuna. Al terminar el partido, mientras el resto de sus compañeros se retiraban, Noubi permaneció sobre el césped para completar una serie de ejercicios y mantuvo una conversación con Roberto Cabellud, preparador físico del club coruñés, un momento en el que se pudo observar cómo el central realizaba gestos de queja, mientras el miembro del cuerpo técnico trataba de explicarle la situación y tranquilizarlo.

El cuarto central

La defensa blanquiazul ha variado durante el inicio liguero, pero parecía haber encontrado cierta estabilidad con la pareja formada por Giménez y Bright Ede. La lesión del polaco obligó a Hidalgo a buscar un nuevo acompañante para el uruguayo y la elección fue Miguel Loureiro. El de Cerceda ha aprovechado la oportunidad tanto en el Metropolitano como frente a Osasuna y firmó actuaciones destacadas que refuerzan su candidatura a mantener el puesto. Por su parte, Giménez se ha consolidado como uno de los indiscutibles, mientras que Ede continúa inmerso en su proceso de recuperación. El escenario deja a Noubi en una posición delicada dentro de la rotación y ha pasado de ser una apuesta importante a situarse como el cuarto central blanquiazul, solo por delante de Arnau Comas y Dani Barcia.

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“Sigo trabajando mucho con los jóvenes para saber exactamente cómo funciona esto, de qué va esto, de competir siempre, de estar preparado siempre. Todos tienen que dar un paso, Lucas también, y estoy seguro de que lo va a hacer”, afirmó Antonio Hidalgo en la sala de prensa del Metropolitano, a la vez que justificaba que la elección de poner a Loureiro se debía a una cuestión táctica.

No es la primera vez que Lucas Noubi tiene que esperar su oportunidad en el Deportivo, aunque nunca había estado tantas jornadas seguidas sin participar. Durante el inicio de su primera temporada como blanquiazul, apenas contó para Hidalgo, aunque la diferencia es que llegaba de estar un año casi en blanco en el Standard de Lieja. El belga fue ganando terreno progresivamente hasta convertirse en uno de los nombres destacados de un curso que terminó con el ascenso a Primera División. Ahora le toca volver a recorrer ese camino y transformar la frustración por la falta de minutos en argumentos para recuperar la confianza del técnico catalán.