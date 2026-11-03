El Deportivo regala un crédito extra a Leo Román

Luismi Cruz apoya a Leo Román tras su fallo en el 0-1 de Osasuna al Deportivo Quintana

El enésimo error de Leo Román no pasará factura al Deportivo, aunque habrá que ver si no mina todavía más la golpeada confianza del portero de los nueve millones de euros. Al cancerbero ibicenco le tocará seguir conviviendo bajo la sombra de su precio, un arma de doble filo que quizá no esté dirigiendo bien en el aterrizaje como blanquiazul.

Porque Román firmó un colosal estreno liguero ante el Elche, duelo en el que fue clave para evitar la primera derrota del Deportivo de la temporada. Encajó el guardameta gol, al igual que ha hecho en los diez encuentros siguientes, pero el tanto del conjunto franjiverde poco tuvo de reprochable al guardián de la portería del equipo coruñés.

Sin embargo, desde entonces, Leo no ha podido sostener ese sobresaliente nivel que mostró en el estreno en Riazor, estadio en el que ya tenía la fabulosa foto de su debut como internacional absoluto por España apenas un par de meses antes.

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El pasado lunes, frente a Osasuna, el portero del Deportivo volvió a acumular un nuevo fallo grotesco que derivó en otro gol en contra. De nuevo en una acción de fácil resolución, el guardameta se embarulló y acabó regalando la pelota al rival. La acción recordó al comprometido pase a Casadó ante el Betis, aunque en aquella ocasión el envío ‘únicamente’ acabó con la lesión del catalán.

Ante Osasuna, en una situación en la que el rival ni siquiera ejerció una gran presión, el portero erró al buscar a un Mario Soriano que todavía se estaba perfilando para ofrecerse como receptor y acabó mandando el balón directamente a los pies de Dubasin, que acabó cediendo medio sorprendido a Moi Gómez para que este asistiese a Budimir. Lleva ocho goles el croata, pero ninguno tan fácil como el que anotó ante el Dépor.

No pudo evitar el 0-1 el equipo blanquiazul tras ese regalo de su portero, que a partir de entonces se sostuvo en el partido a base de sacarse el balón de encima sin complicaciones y salir por alto cuando tocaba.

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Quizá le ayudaron los aplausos con los que parte de la grada de Riazor respondió a los pitos de muchos aficionados, hartos ya de la colección de fallos del portero. Pero seguro que quienes más le sostuvieron fueron sus compañeros, capaces de culminar la remontada y cariñosos tras el pitido final para ir a arropar con abrazos al meta. El equipo regaló crédito extra a Leo.