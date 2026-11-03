Adama Traoré encara a dos rivales en el Dépor-Osasuna QUINTANA

Y prácticamente dos meses después, el Deportivo volvió a ganar. No es que el equipo blanquiazul hiciese nada muy diferente a los últimos seis encuentros en los que no pudo celebrar tres puntos. De hecho, Antonio Hidalgo y los suyos habían merecido mejor suerte en prácticamente todos los encuentros de la racha, con un juego y sensaciones que, en líneas generales, eran incluso ascendentes.

Pero el fútbol, como la vida, está lejos de ser un justo. Y no lo es especialmente con los equipos que tienden a cometer errores semana tras semana. Así ha sido este tramo para el Dépor (también los anteriores, no hay que olvidar cómo habían llegado los goles del Villarreal en el último triunfo hasta tumbar a Osasuna), que ha tenido que hacer memoria sobre los momentos de sufrimiento de la temporada pasada para no venirse abajo y agarrarse a los encuentros, como siempre hace desde que el técnico de Granollers se sienta en el banquillo.

El guion fue similar. Un déjà vu que amenazaba con elevar el nivel de alerta al máximo después de desperdiciar constantes ocasiones y regalarle goles al rival. Quizá fue la fe del equipo. Quizá fue el regreso de un Aubameyang que como Cid Campeador salió al campo de batalla para guiar a los suyos hasta una victoria que permite reforzar la convicción de que el grupo no ha perdido pese a la ausencia de resultados. Estas son las cinco claves del Dépor-Osasuna:

1-Los ajustes del plan

Si algo ha demostrado Antonio Hidalgo durante este inicio de temporada, tanto en los momentos de victorias como en la ausencia de ellas, es que está lejos de ser un técnico inmovilista. En lo que va de curso ha metido a su equipo varias veces en la coctelera, a veces de forma obligada por las bajas y otras para buscar soluciones a los problemas que la Primera División le va poniendo en el camino.

Un ataque que se apoye en más de dos apellidos Más información

Frente a Osasuna de nuevo volvió a matizar tanto su once como la idea. Retiró a Villares para volver a formar únicamente con Amatucci y Mario Soriano en el centro del campo. Un 4-2-3-1 con Mella bien fijado a la banda derecha y un líquido Luismi Cruz que fluía entre la posición defensiva en la banda izquierda para formar la segunda línea de cuatro y el verso libre que peinaba toda la zona de tres cuartos para ofrecerse como hombre libre. El Dépor estuvo cómodo durante toda la primera hora, donde asedió el área de Sergio Herrera en una puesta en escena propia de un equipo superior a uno de los rivales directos por la permanencia.

2-Nuevos pasajeros

Ese continuo agitar el árbol le está permitiendo a Hidalgo descubrir qué futbolistas están preparados para el reto. Con el paso de las jornadas se han ido sumando a la causa futbolistas que habían empezado la temporada con poca participación y que han multiplicado su rendimiento de forma exponencial. Los ejemplos más claros son el de Alti y Miguel Loureiro. Ambos partiendo de situaciones diferentes, le han dado un soplo de aire fresco a la defensa… y al ataque.

Altimira empezó la temporada como titular, pero un verano complicado por diferentes problemas musculares provocó que su versión estuviera muy lejos de la que maravilló a todos desde que en enero puso un pie por primera vez en A Coruña. Había dudas sobre si el salto de categoría se le haría demasiado, pero en los últimos encuentros ha demostrado que, una vez recuperado el ritmo de competición, sigue siendo una pieza tremendamente útil. Como tercer central en el Metropolitano, como lateral más clásico el lunes, el catalán le ha ganado la partida a Ximo Navarro y vuelve a ser clave.

Altimira amenaza la jerarquía de Ximo Navarro en el lateral del Dépor Más información

Aunque para versatilidad, la de Miguel Loureiro. En su caso, el puesto al final de la rotación venía dado por la entidad de sus rivales. Con Giménez consolidado, Hidalgo optó por Noubi y Ede antes que el de Cerceda en el comienzo de curso. Pero la lesión del polaco y las bajas prestaciones del belga han llevado al técnico a apostar por su vieja confiable. Y como siempre, ha respondido. Loureiro completó un gran encuentro ante el Atlético y fue un muro también ante Osasuna, partido en el que, como Alti, y jugando a pierna natural por el costado derecho, aportó mucho también con la pelota.

3-Juego de errores

Suele apostillarse siempre que el futbol es un juego de errores. Que los goles siempre tienen un cierto componente de fallo, bien sea individual o colectivo. Desafortunadamente, el Dépor demostró que esa misma norma puede aplicarse para que no haya tantos. Porque la pifia de Leo Román fue decisiva para que Osasuna se adelantase en el marcador, pero antes habían cometido errores igual de graves Yeremay o Mella.

Yeremay no derriba la puerta Más información

El canario ha recuperado indudablemente su soltura a la hora de encarar y desequilibrar con la pelota, pero sigue haciéndose la portería muy pequeña cada vez que entra en el área. Tuvo dos ocasiones nada más empezar el encuentro en las que se le hizo de noche cuando se encontró con Sergio Herrera. Tampoco el extremo de Teo tuvo su mejor noche de cara a puerta. Cierto es que sus mejores ocasiones llegaron en una especialidad que no es su fuerte, como el remate de cabeza, pero ni siquiera logró dirigir el balón entre los tres palos. Como viene siendo habitual y a pesar de los dos tantos, el Dépor terminó con menos botín en el marcador que en lo que se refiere a goles esperados (2,35).

4-AURAmeyang

Es evidente que no está al 100% todavía. Desde luego también es normal viendo que apenas han pasado cinco semanas desde que se acostara en el quirófano para ser intervenido de su rodilla. Pero Aubameyang volvió a dejar claro que es un futbolista que está muy por encima de la media de Primera División. “En este equipo mira que hay jugadores buenos, pero luego está él, que es superélite”. Lo definió bien Yeremay en la zona mixta poco después de vivir el efecto contagio que produce el gabonés.

Galería Galería | Búscate en las gradas de Riazor durante el Dépor-Osasuna Ver más imágenes

Hidalgo supo pulsar su botón en el momento justo, nada más empatar y con Riazor pidiendo a gritos desatarse, el técnico tiró del aura del atacante para que cual Cid Campeador guiara a su equipo. No estuvo para nada tímido y se ofreció constantemente a pesar del óxido que todavía le lastra las piernas. No su juicio. En el momento decisivo, estuvo donde tenía que estar para cazar el centro de Adama Traoré. Sergio Herrera le negó el gol a él, pero su presencia en el área también provocó que nadie reparara en Bil, más listo que nadie.

5-Un Adama en la manga

Y si media rebelión corresponde a Aubameyang, la otra media le pertenece a Adama Traoré. El debate está en el deportivismo. Prácticamente todos reclaman la titularidad para el extremo catalán, pero Antonio Hidalgo de momento prefiere utilizarlo en pequeñas dosis. Cuando sabe que su impacto puede ser más decisivo. “Hablo con él y le empujo a seguir en ese proceso. Es capaz de hacer esas cosas diferenciales. Le empujo para que podamos contar con él de inicio; él es consciente de que está en ese proceso. Es diferencial y nos da mucho arriba”.

Aubameyang y Adama, una amistad que ya da puntos en el Dépor Más información

El técnico se guarda siempre ese as en la manga porque es consciente de que Adama es un sistema en sí mismo. Un verso suelto que juega su propio encuentro, que no para de atraer rivales y que siempre encuentra la manera de poner el balón en el área. Hasta ahora sus propios compañeros le estaban privando de que su desequilibrio se tradujera en números, pero entre Auba y Bil consiguieron que esa discusión sobre si el atacante debe jugar más se prolongue al menos hasta la próxima jornada.