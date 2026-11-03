Aubameyang y Adama, una amistad que ya da puntos en el Dépor

Aubameyang (c) celebra el 2-1 junto al autor del tanto, Bil Nsongo, y Loureiro Quintana

Pierre-Emerick Aubameyang y Adama Traoré ya habían compartido equipo en el Barcelona, se reencontraron en A Coruña y siguen tejiendo una relación que va más allá del fútbol. Auba fue uno de los argumentos para convencer a su amigo de que aceptase la propuesta del Dépor y también su guía en sus primeros días en la ciudad. Ante Osasuna, esa conexión asentada fuera del campo encontró su traducción dentro del terreno de juego con la primera participación conjunta en un gol blanquiazul. Y no en cualquier gol: el 2-1 de Bil Nsongo en el minuto 87.

No era la primera vez que coincidían desde que Adama aterrizó en A Coruña. Después de los 14 partidos que habían compartido en el Barça en la 2021-22, en el Dépor ya acumulan cinco apariciones juntos. La primera llegó en el debut de Adama, en Villarreal, y después volvieron a encontrarse en las segundas partes ante Getafe, Sevilla, Betis y Osasuna. Siempre con Adama entrando desde el banquillo, fiel a su condición de revulsivo. La diferencia esta vez estuvo en el desenlace. Hasta ahora, sus minutos juntos no habían dejado una acción de gol con la participación de ambos.

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Para propiciarla, Hidalgo aparcó parte de su búsqueda del equilibrio y abrió de nuevo la puerta al caos que genera Adama. Lo juntó con Aubameyang y Bil Nsongo en una doble punta, con Yeremay abierto en la izquierda, y Amatucci y Soriano como único sostén del centro del campo. Una apuesta ofensiva con riesgos, aunque Osasuna parecía sentirse cómodo con el empate y fue dando pasos atrás.

El gabonés regresaba 43 días después de su último partido, el Dépor-Betis en el que sufrió la lesión en la rodilla derecha. Ya había recibido una primera ovación cuando salió a calentar, en la esquina entre Tribuna y Maratón. La segunda llegó cuando saltó al campo en el minuto 69. Su participación fue discreta durante buena parte de los minutos que tuvo, pero aun así volvió a ser decisivo.

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Ese momento llegó en el 87. Aubameyang se elevó por encima de Catena, uno de los centrales más altos de Primera, con sus 1,94 metros, y conectó un cabezazo picado que Sergio Herrera salvó de milagro. El remate condicionó el rechace del portero y allí apareció Bil para empujar el balón y desatar el éxtasis en Riazor.

Pero sin Adama, probablemente la jugada ni siquiera habría existido. El extremo volvió a fabricar una de esas acciones individuales que se han convertido en una constante desde su llegada. Recibió en el vértice del área con Bretones y Rubén García por delante. Condujo hacia dentro, dejó atrás al atacante y también se deshizo de Asier Osambela cuando salió a cerrarle el paso por dentro. Ya frente a Bretones, resolvió el uno contra uno con una arrancada poderosa hacia la línea de fondo. Entonces hizo lo que mejor sabe. Levantó la cabeza y puso un centro medido, de esos que parecen sin fuerza y terminan cayendo en el lugar más incómodo para el portero y más favorable para los rematadores.

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Adama llevaba tiempo generando llegadas y desordenando defensas sin encontrar la traducción a ese peligro en el marcador. Esta vez encontró en Auba al socio que tantas veces ha tenido fuera del terreno de juego. El gabonés puso el primer remate, Bil el gol y Adama el origen de todo. Tres nombres para una victoria que el Deportivo llevaba seis jornadas persiguiendo. La conexión de estos dos amigos llevaba años construyéndose y Riazor se encargó de celebrarla como se merece en el minuto 87.

Mario Soriano y la primera piedra

Antes de que Adama y Auba fabricasen el 2-1 definitivo, Mario Soriano tuvo que poner la primera piedra de la remontada. El madrileño firmó el empate con un disparo seco desde la frontal tras una falta ensayada con Luismi Cruz. “Estábamos hablando de que era difícil superar la barrera, así que o tirábamos al lado del portero o hacíamos esa jugada. Lo hemos hablado rápido y ha salido perfecta”, explicó sobre una acción que permitió al Dépor volver a meterse en el partido. Soriano también destacó el regreso de Aubameyang, “una pieza clave” para el equipo. “Se ha recuperado muy rápido y le necesitábamos. Lleva muchísimos goles y casi mete otro”, apuntó. Además, Soriano valoró la insistencia del Dépor tras el descanso y la capacidad para mantener la calma. “Hemos tenido esos momentos de conectar a la afición, que nos ha empujado”, señaló.

Por su parte, David Mella también celebró una victoria que considera merecida después de varias jornadas en las que el equipo había hecho “méritos para ganar”.