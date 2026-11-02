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Dépor

Yeremay vuelve al radar de Luis de la Fuente

El nombre del jugador del Dépor está incluido en la prelista de España antes del próximo parón por fechas FIFA

Jorge Lema
Jorge Lema
02/11/2026 17:30
Yeremay en un partido con España sub-21El extremo de la selección española Yeremay Hernández
Yeremay en un partido con España sub-21
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Una vez superada por completo la pubalgia, Yeremay Hernández sigue dando pasos hacia su mejor versión. Se ha acercado bastante con el Dépor en las últimas semanas, donde ha recogido la responsabilidad del ataque tras la lesión de Aubameyang, lo que provoca que esté más cerca de otra de sus grandes ambiciones: estrenarse con España. Según recogen diferentes medios, el canario ha vuelto al radar de Luis de la Fuente y está incluido en la prelista para el próximo parón de selecciones, en el que el combinado nacional se mide a República Checa e Inglaterra en partidos correspondientes a la Nations League.

El seleccionador pasará el último corte este viernes 6 de noviembre, cuando dará la lista definitiva para estos dos encuentros. Entrar en ella está complicado, con un grupo consolidado que viene de proclamarse campeón del mundo, pero el mero hecho de ser considerado después del difícil 2026 que está atravesando por sus problemas físicos, refleja la confianza que en la RFEF hay en Yeremay.

Yeremay, atacante del Dépor, durante el partido entre la Real Sociedad y el equipo coruñés en Anoeta

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Fue precisamente una lesión la que apartó al 10 blanquiazul del último torneo importante con la selección, en este caso con la sub-21. El deportivista había participado en la preparación para la Eurocopa de Eslovaquia que se disputó en verano de 2025, pero unas molestias en la rodilla que ya lo habían lastrado en el tramo final de curso con el Dépor, lo dejaron fuera.

De la Fuente le abre la puerta

El talento de Yeremay viene siendo monitorizado por la Federación desde hace años y el propio Luis de la Fuente nunca ha tenido problema en reconocer que es uno de esos jugadores que tiene en mente. "Es un jugador todavía joven, de 23 años, pero con una trayectoria muy importante en el Dépor. Seguro que la mejor versión de Yeremay está todavía por llegar. El año que viene seguirá creciendo y madurando. Todo aquel que tiene ilusión, calidad y talento, tiene las puertas abiertas en la selección. En España tenemos los mejores jugadores del mundo". Así hablaba el técnico semanas antes del Mundial, cuando el combinado nacional disputó un amistoso en Riazor antes de poner rumbo a Estados Unidos.

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Desde entonces, el atacante deportivista ha ido dando pasos lentos pero seguros para dejar atrás la pubalgia y en estos momentos se encuentra en el mejor momento desde hace meses. Ya se ha estrenado como goleador en Primera División y cada vez está más cerca de esa versión que lo pone en los mejores escaparates. Incluido el de la selección.

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