Ya es oficial: Aubameyang vuelve a la convocatoria del Deportivo 43 días después

Aubameyang y Bil se abrazan tras un gol al Valencia Javier Alborés

Ni 40 días han transcurrido de su paso por el quirófano para extirpar parte de su menisco dañado y Pierre-Emerick Aubameyang ya está aquí. El delantero gabonés vuelve a estar disponible para Antonio Hidalgo, que lo ha incluido en la citación del Deportivo-Osasuna.

Ya es oficial. Auba arrancará el duelo de este lunes desde el banquillo, 43 días después de sufrir la dolencia en la rodilla derecha durante el Dépor-Betis. A pesar de que las estimaciones de baja apuntaban más bien hacia las ocho semanas, el africano regresa en seis. Así, de necesitarlo, el técnico catalán podrá tirar de su máximo goleador, sin el que el Deportivo no ha ganado todavía un partido y ha sumado un punto, el cosechado contra el Levante. En ese lapso de solamente tres encuentros (hubo el 'súper parón' de selecciones de por medio), el conjunto blanquiazul ha marcado tres tantos: dos en Anoeta y uno frente al Levante.

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De cara al duelo de este lunes, Hidalgo apenas ha modificado el once del Metropolitano. La única novedad es la entrada de Luismi Cruz en detrimento de Diego Villares.