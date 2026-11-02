Un ataque que se apoye en más de dos apellidos

Yeremay y Bil Nsongo celebran el gol del segundo en el Deportivo-Levante Quintana

Cayó Pierre-Emerick Aubameyang, principio y final del ataque del Deportivo en el inicio de competición, y Bil Nsongo cogió el relevo. El delantero camerunés asumió la responsabilidad de ser el principal finalizador blanquiazul durante las semanas de ausencia del gabonés. Pero no es suficiente. No solo por la falta de acierto del exdelantero del Fabril, sino, sobre todo, porque el ataque del cuadro herculino está dependiendo demasiado del colmillo de esos dos arietes.

Apenas nadie más levanta la mano por detrás de los dos ‘9’ africanos, que capitalizan demasiado volumen del peligro generado por el conjunto deportivista. Y es que de los 111 remates del cuadro coruñés en estas primeras diez jornadas, 39 llevan el sello de Bil o de Auba.

22 veces ha rematado ya Nsongo en lo que va de competición, un registro que le coloca entre los 15 futbolistas de la Liga que más veces disparan. Mientras, habiendo jugado únicamente siete jornadas, Aubameyang ha chutado en 17 ocasiones. En total, entre los dos delanteros centro del equipo —junto a Zakaria Eddahchouri—, acumulan el 43,3% de las finalizaciones efectuadas por todo el equipo blanquiazul.

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Apenas nadie secunda a la hora de finalizar ante portería a Bil y a Auba, ya que el tercer deportivista que más remata es un gestor de juego como Mario Soriano. El madrileño ha intentado probar a los porteros 13 veces, por las 11 de un futbolista con pocos minutos como Jonathan Asp Jensen, que es cuarto y las 7 de Yeremay Hernández, que cierra un top-5 de mínimos.

Aunque si evidente es la dependencia en cuanto al volumen de finalización, todavía es más potente esa ascendencia en el peligro generado, analizado a través de los goles esperados (expected goals o su abreviatura xG). Esta métrica estudia la probabilidad de gol de cada situación de remate y le otorga un valor (entre 0,01 y 0,99) en función de las posibilidades que el modelo probabilístico da a esa situación de ser gol.

Así, sin contar las acciones derivadas del balón parado, Aubameyang acabó la séptima jornada con 2,64 goles esperados, siempre según las estadísticas de Driblab. Desde entonces, fue Nsongo quien asumió el protagonismo finalizador del equipo, lo que le ha hecho colocarse en 2,49 goles esperados derivados de remates en juego abierto. Teniendo en cuenta que el Deportivo ha generado 10,5 xG en juego dinámico, los dos delanteros centro del equipo acumulan el 48,85% de esta amenaza en las situaciones de gol.

Los goles esperados del Deportivo en juego dinámico, repartidos por rematadores (LaLiga 2026-27, jornadas 1-10) Driblab

El más en los que más

La trascendencia de Aubameyang y Bil es tal que, teniendo en cuenta únicamente a jugadores con 450 minutos jugados —la mitad de los que ha disputado el Dépor en estas 10 jornadas—, ningún otro futbolista de la Liga acumula un porcentaje de xG con respecto al de su equipo mayor que el del gabonés. En Auba recae el 52,2% de estos goles esperados, sacando de la ecuación a futbolistas como Asp Jensen, Villares o Kevin Sánchez, que todavía no han alcanzado este filtro de minutos. Sí ha llegado a esa meta de volumen de juego Nsongo, que es undécimo en esta clasificación gracias a sus 2,49 goles esperados, que suponen un 34,2% de los del equipo contando solo a los futbolistas con más participación.

Justo por detrás del dorsal ‘7’ del Deportivo se sitúa en la clasificación general, curiosamente, Ante Budimir. El croata llega al duelo de este lunes en Riazor como la gran amenaza para el Dépor y con razón, pues así lo acredita el hecho de que monopolice el 49,5% de los xG de Osasuna en juego abierto. En el croata han recaído 3,62 goles esperados, sin tener en cuenta las acciones de balón parado ni los penaltis (ha marcado ya 4).

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Hidalgo pide más

De esta manera, el Deportivo parte ante Osasuna con el objetivo de acabar con esa dependencia como una de las claves para finalizar la mala racha y poder ganar. Quizá sea el momento de volver a ver a Aubameyang, pero el resto de futbolistas deben dar un paso adelante. Así lo reconoció el pasado domingo Antonio Hidalgo, que destacó que la determinación en el área no es solo una cuestión de “la gente de arriba”.

“Le mostramos situaciones que creemos que podemos corregir en los diferentes momentos. Y la toma de decisiones es una de las que también hablamos, pero ahí es cuando nace el talento, la decisión del jugador. Tenemos que seguir empujando para tomar la mejor decisión” recalcó el técnico catalán, que quiere que su ataque no se apoye únicamente en dos apellidos.