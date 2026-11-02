Quagliata se lamenta durante el Deportivo-Levante Javier Alborés

Con la resaca de Samaín todavía deambulando por las calles de A Coruña, el Deportivo tendrá que enfrentarse a sus propios fantasmas en la visita de Osasuna a Riazor (21.00 horas, DAZN/Movistar). Pero en este caso, no hacen falta disfraces ni personajes de ficción para encontrarlos. Seis jornadas consecutivas sin ganar, una portería que todavía no ha conseguido dejar a cero y errores individuales que siguen condenando al equipo blanquiazul son suficientes para que el choque ante el cuadro rojillo se presente como una oportunidad de oro para cambiar por fin el rumbo. La noche en la que el mundo de los vivos y los muertos se juntan ya llegó a su fin, pero Antonio Hidalgo necesita que también lo haga la pesadilla que persigue a los suyos desde hace varias semanas.

El encuentro, que cerrará la undécima jornada de Primera División, enfrenta a dos equipos igualados a once puntos en la zona media de la clasificación, pero con urgencias diferentes. El Deportivo necesita romper cuanto antes su mala dinámica y, de paso, empezar a desprenderse de los lastres que ya se han convertido en compañeros habituales durante las últimas jornadas y que han vuelto a poner el foco sobre una fragilidad defensiva y una falta de puntería que los blanquiazules necesitan corregir si quieren recuperar el camino de la victoria.

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Al otro lado estará un Osasuna que atraviesa un período de adaptación tras haber tocado fondo. El conjunto navarro ha perdido cinco de sus últimos siete encuentros ligueros, aunque llega a A Coruña inmerso en una nueva etapa tras el regreso de Jagoba Arrasate al banquillo. El choque ante el Deportivo será el tercero del técnico en su segunda aventura en El Sadar, después de estrenarse con una victoria ante el Racing y sufrir una derrota frente al Sevilla, además de conseguir el billete para la siguiente ronda de la Copa del Rey después de golear al Calatayud.

Un cambio de entrenador que modifica el escenario al que tendrá que enfrentarse el Deportivo. “Los equipos de Jagoba te llevan al límite, te estresan mucho. No conceden demasiado y él les da ese plus”, explicó Hidalgo. El técnico catalán espera un rival intenso y dispuesto a buscar a los blanquiazules, una propuesta que obligará a los suyos a encontrar soluciones para superar la presión y evitar que el encuentro se convierta en una sucesión de pérdidas y transiciones.

Todos los ojos en Aubameyang

Para intentar cambiar el guion, Hidalgo seguirá sin poder contar con Bright Ede, Marc Casadó y Zakaria Eddahchouri, y la gran incógnita está en el posible regreso de Aubameyang. Después de cinco semanas alejado de los terrenos de juego por una operación de menisco, el gabonés ha completado varios entrenamientos con el grupo y podría volver a entrar en una convocatoria. Su participación dependerá de sus sensaciones, pero su recuperación supondría recuperar a uno de los principales argumentos ofensivos del equipo, justo en el momento de mayor necesidad de cara a portería. Y es que, durante su ausencia, el cuadro herculino ha dejado en evidencia una falta clara de acierto en la finalización y la eficacia es una de las grandes preocupaciones del entrenador deportivista. “Esto va de ganar, sumar de tres. Hay que cortar la dinámica cuanto antes”, reconoció.

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En defensa, la duda vuelve a estar en el acompañante de Giménez. Miguel Loureiro parte con ventaja tras su buena actuación en el Metropolitano, mientras que Lucas Noubi, titular en Copa ante el Auriense después de cinco jornadas sin minutos en Liga, también espera su oportunidad. Por otro lado, el encuentro de Altimira ante el Atlético le postula para volver a ocupar la banda derecha. En ataque, Adama Traoré reclama protagonismo de inicio después de sus buenas apariciones como revulsivo y Luismi Cruz opta a regresar al once ante la acumulación de minutos de Villares, que disputó casi todo el partido en la primera ronda copera.

Budimir, la amenaza

La zaga deportivista tendrá una prueba exigente y es que el peligro rojillo tiene un nombre propio: Ante Budimir. El delantero es la principal amenaza ofensiva de Osasuna, con siete de los diez goles que ha marcado su equipo en Liga y ha anotado en tres de los últimos cuatro encuentros, lo que obligará al Deportivo a recuperar una solidez que todavía no ha conseguido mostrar del todo hasta el momento.

En su aparición ante los medios, Arrasate avisó de que podría introducir alguna variación en sus filas, aunque apenas ha movido el once en los dos partidos al frente del conjunto navarro. El único cambio fue el de Iker Muñoz, que fue titular ante el Racing, pero dejó su sitio a Lucas Torró en el Sánchez-Pizjuán. El resto de la estructura apunta a mantenerse, con Bretones, Boyomo, Catena y Rosier en defensa, Torró, Moi Gómez y Moncayola en el centro del campo, y Budimir, Dubasin y Rubén García encargados del ataque. El técnico vasco no podrá contar con Del Castillo, Aimar y Herrando.

Riazor volverá a abrir sus puertas antes de dos encuentros consecutivos fuera de casa para el Deportivo y de un nuevo parón por selecciones. El equipo blanquiazul tendrá por delante 90 minutos para empezar a espantar los malos espíritus que todavía sobrevuelan A Coruña y dejar atrás de una vez por todas sus particulares noches con finales terroríficos.