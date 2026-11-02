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Dépor

Pepe Mel está ingresado en la UCI de un hospital sevillano tras sufrir un ictus

El entrenador, ahora sin equipo, pasó por el Deportivo entre febrero y octubre de 2017

Esther Durán
02/11/2026 01:23
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Pepe Mel, exentrenador del Deportivo entre febrero y octubre de 2017, ha sufrido este domingo un accidente vascular cerebral (ictus) del que ha sido operado con éxito en Sevilla, informaron fuentes del club bético. El técnico madrileño pasa la noche ingresado en la UCI del Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, a la espera de evolución, añadieron las fuentes.

Mel, de 63 años, se encuentra actualmente sin equipo tras haber entrenado, entre otros, a Murcia, Tenerife, Getafe, Alavés, Rayo Vallecano, Deportivo, Las Palmas, Málaga y Almería. Su último equipo fue el Ittihad Tanger marroquí, destino en el que trabajó entre diciembre de 2025 y marzo del presente año.

Antes de ser entrenador, Mel fue un excelente goleador, canterano del Real Madrid y destacado especialmente en Castellón y Betis. Colgó las botas en 1998 tras un breve periplo en el Angers galo y casi de inmediato reenganchó en los banquillos como técnico, donde suma casi 600 partidos oficiales.

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