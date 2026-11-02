Ocho charlas en tres días: este es el programa completo de Falas Dépor

Rubén Ventureira y José Manuel García en la presentación de Falas Dépor QUINTANA

El deportivismo es mucho más que fútbol. Es historia, memoria, identidad, cultura y sentimiento compartido por varias generaciones. Con esa premisa nace Falas Dépor, una iniciativa impulsada por el Real Club Deportivo con motivo de su 120.º aniversario, que propone abrir nuevas ventanas para acercarse al universo blanquiazul desde perspectivas que van más allá de lo estrictamente deportivo.

El proyecto se presenta como un espacio de encuentro, conversación y reflexión en el que distintas voces vinculadas al Dépor y al mundo de la cultura, el periodismo, la literatura, el cine o la música pondrán en común experiencias, recuerdos y puntos de vista sobre la huella que el club ha dejado en A Coruña y en Galicia.

El Dépor presenta 'Falas Dépor': un foro de divulgación con motivo del 120 aniversario del club Más información

A través de un programa de encuentros y conversaciones, Falas Dépor pretende reunir distintas generaciones y sensibilidades alrededor de una misma pasión. Desde los grandes hitos deportivos hasta las historias menos conocidas; desde los nombres que hicieron historia sobre el césped hasta quienes han contribuido a construir y transmitir el sentimiento blanquiazul desde otros ámbitos.

Serán tres días en los que el Dépor Museo y el Abanca Espacio Avenida acogerán un total de ocho interesantes charlas plenas de deportivismo:

Programa completo de Falas Dépor

Viernes 13 de noviembre, en el Dépor Museo

O Dépor no panorama informativo nacional (18.00 horas)

Juan Ignacio Gallardo (Director de Marca)

José Felix Díaz (Director de AS)

Ídolos de onte: Antes do Súper Dépor (19.30 horas)

Manolete (Jugador del Dépor en los 70)

Ramón Piña (Jugador del Dépor en los 80)

Inma Castañón (Jugadora del Karbo en los 80)

Carlos Ballesta (Jugador del Dépor en los 70)

O Deportivo é noticia: Da Coruña para o mundo (20.30 horas)

Sara Gallego (Periodista de La Opinión)

Lucía Dávila (Periodista de Dxt Campeón y Movistar+)

Silvia Carregal (Directora de As Nosas)

Pedro J. Barreiros (Periodista de La Voz de Galicia)

Sábado 14 de noviembre, en Abanca Espacio Avenida

Un Dépor de cine (10.00 horas)

Carlos Marañón (Director de Cinemanía y escritor)

Olga Osorio (Directora de cine y guionista)

Tamar Novas (Actor)

A música do fútbol (12.00 horas)

Susana Seivane (Gaiteira y colaboradora en 'Voa')

Gandy (Autor del 'Rock del Deportivo')

Paco Lodeiro (Presentador y cantante)

Sábado 14 de noviembre, en el Dépor Museo

Centenarios e campións (20.30 horas)

David Carabén (Comisionado del 125.º aniversario del FC Barcelona)

Javier Terente (Responsable del departamento de historia del Sevilla FC)

Lois Novo (Asesor histórico del RC Deportivo y subdirector de Dxt Campeón)

Carlos Maraón (Coautor de 'Historia del RCD Espanyol)

Domingo 15 de noviembre, en Abanca Espacio Avenida

O Dépor si ten quen lle escriba (10.00 horas)

Xosé Hermida (Periodista y autor de 'Arsenio: el fútbol de 'El Brujo'

Xesús Fraga (Premio Nacional de Narrativa 2021)

Enric González (Periodista y escritor)

Ídolos de onte: o Súper Dépor (12.00 horas)