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Dépor

Mario Soriano explica su gol de falta: "Lo hablamos Luismi y yo rápido y salió bien"

El centrocampista del Deportivo recalcó que su equipo tuvo "control" en la primera parte y supo "insistir" para atacar "bien" en la segunda

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
02/11/2026 23:19
Mario Soriano en el Dépor-Osasuna
Mario Soriano en el Dépor-Osasuna
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Mario Soriano fue uno de los protagonistas en el Deportivo 2-1 Osasuna con el gol que abrió el camino a la remontada. Tras el pitido final, el mediocentro madrileño compareció también en la entrevista flash de DAZN y explicó su tanto y las claves del triunfo.

Su gol. "El gol estábamos hablando Luismi y yo que estaba cerca, que era difícil superar la barrera, así que o tirábamos al lado del portero o hacíamos esa jugada. Hemos hablado rápido, se ha dado esa situación y ha salido perfecta. Contento por otro gol, ayudar al equipo y conseguir la victoria después de tantos partidos".

ADN de remontada. "Sabíamos que era importante salir en la segunda parte con la mentalidad de ser sólidos en defensa y no cometer errores para no encajar ese segundo gol para seguir insistiendo. Durante toda la primera parte hemos tenido el control y en la segunda hemos insistido y atacado muy bien, con calma. Hemos tenido esos momentos de conectar a la afición, que nos ha empujado. Hemos conseguido tres puntos vitales después de esos partidos en los que habíamos competido contra equipos de categoría 'Champions'. Contento por el trabajo del equipo. Estamos en muy buena línea".

El regreso de Aubameyang. "Sabíamos que era una pieza clave para nosotros. Se ha recuperado muy rápido y le necesitábamos. Es el delantero que lleva muchísimos goles. Hoy casi mete otro. Feliz por su vuelta y por todos. Estamos haciendo un gran trabajo todo. Hay que seguir, que estamos en muy buena línea". 

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