El 1x1 del rival: El sello de Arrasate vuelve a Osasuna

Once inicial de Osasuna en un partido de Liga de esta temporada CA Osasuna

Osasuna llega a Riazor este lunes (21.00 horas) para medirse al Deportivo en una nueva etapa con Jagoba Arrasate al frente del equipo. El técnico busca recuperar las señas de identidad que marcaron su anterior ciclo en Pamplona, con un bloque intenso, competitivo y ordenado. En ataque, la principal amenaza vuelve a ser Ante Budimir, la referencia ofensiva.

13. Aitor Fernández, 35 años. Vive su quinta campaña en Osasuna y ha conseguido hacerse con la titularidad después de comenzar el curso a la sombra de Sergio Herrera. Asumió el puesto en la sexta jornada y, pese al cambio de entrenador, se ha mantenido en la portería. Nacido en Guipúzcoa, acumula 130 partidos en Primera y con 1,82 metros de altura, no destaca por su envergadura, pero sí por sus reflejos y agilidad bajo palos.

27. Íñigo Arguibide, 21 años. El último lateral surgido de Tajonar. Con 21 años, destaca por su recorrido y vocación ofensiva, después de haber actuado en posiciones más adelantadas en categorías inferiores. Debutó en 2024 con el primer equipo, precisamente con Arrasate como técnico.

19. Valentin Rossier, 30 años. El lateral francés llegó a España de la mano del Leganés, donde fue de los más destacados. Osasuna se interesó por él el pasado verano. Se perdió el inicio de temporada al sufrir una lesión muscular en primer amistoso de pretemporada, pero ya ha recuperado la titularidad. Veloz, potente en carrera y fuerte en el uno contra uno.

24. Alejandro Catena, 32 años. Central espigado, de 1,94 metros, dominante en el juego aéreo tanto en defensa como en área rival. Tiene buena salida de balón, especialmente en los balones largos, recurso muy buscado por Osasuna. También cuenta con un interesante golpeo de larga distancia, habiendo marcado varios goles así.

22. Enzo Boyomo, 25 años. El central camerunés fue uno de los jugadores revelación de Primera la pasada temporada, pero está en proceso de recuperar su mejor versión. Perdió protagonismo en las últimas jornadas de la era Ramis y Arrasate está tratando de devolverle la confianza.

23. Abel Bretones, 26 años. Estuvo en la agenda del Deportivo este verano para reforzar el lateral izquierdo. Jugador de enorme recorrido, capaz de recorrer la banda de arriba a bajo los 90 minutos. Su principal virtud está en los envíos al área. Es preciso en los centros.

7. Jon Moncayola, 28 años. Canterano y uno de los grandes referentes de Osasuna, donde cumple su sexta temporada en el primer equipo. Centrocampista de enorme despliegue físico, capaz de abarcar mucho campo y acumular muchos kilómetros por partido. Es poderoso en conducciones y tiene llegada a área.

8. Iker Muñoz, 24 años. Centrocampista navarro de perfil más posicional, con rigor táctico y buena colocación. Aporta equilibrio en la medular y ofrece apoyos en la base de la jugada para juntar pases sencillos.

6. Lucas Torró, 32 años. Pivote de corte más defensivo que Iker Muñoz. Con 1,90 metros, destaca por su poderío en los duelos y la capacidad de robo. Fue protagonista en la final de Copa de 2023 al marcar el gol de Osasuna ante el Real Madrid.

29. Asier Osambela, 22 años. Otro de Tajonar. Centrocampista de 1,86 metros, destaca por su envergadura física, recorrido y capacidad para abarcar terreno. Es un futbolista polivalente, fuerte en los duelos.

16. Moi Gómez, 32 años. Supera los 350 partidos en Primera División, tras pasar por Villarreal, Getafe, Sporting de Gijón y Huesca. Con los años ha retrasado su posición y ha abandonado progresivamente la banda para convertirse en un centrocampista más asociativo y táctico. Destaca por su inteligencia en el juego, su buen trato de balón y su manejo con ambas piernas.

14. Rubén García, 33 años. El otro 'Joker' de Primera División. Destaca por su calidad técnica y su buen golpeo de balón, que le convierte en uno de los encargados de las acciones a balón parado. Muy peligroso en los últimos metros, combina capacidad de disparo con visión para encontrar el último pase.

21. Jonathan Dubasin, 26 años. Llegó este verano procedente del Sporting de Gijón, que recibió cuatro millones de euros por su traspaso. Osasuna apostó fuerte por un atacante que todavía no ha terminado de adaptarse a El Sadar. Ha sido titular en cuatro jornadas y aún no se ha estrenado como goleador en Liga.

18. Raúl Moro, 24 años. Regresó al fútbol español de la mano de Osasuna, que pagó cinco millones de euros al Ajax, club que había desembolsado once millones por él en 2025. Una lesión en los isquiotibiales le mantuvo apartado durante el último mes, pero ya está de nuevo disponible. Es un extremo diferente, muy vertical y eléctrico, con capacidad para desbordar en el uno contra uno y generar peligro a partir del regate.

11. Kike Barja, 29 años. Destaca por su velocidad, desborde y capacidad para atacar los espacios desde la banda. Es un jugador vertical, intenso y con facilidad para buscar el área rival. Puede jugar en la doble punta.

17. Ante Budimir, 35 años. La gran referencia de Osasuna y uno de los delanteros más determinantes de la Liga. El gigante croata, de 1,90 metros, destaca por su poderío en el juego aéreo, su capacidad para fijar centrales y su instinto goleador dentro del área. Es la principal referencia del juego directo rojillo y concentra buena parte de su producción ofensiva. Suma siete de los diez goles del equipo en Liga, un 70% del total.

9. Raul García de Haro, 26 años. Delantero de área, potente físicamente y con buen juego de espaldas para asociarse y dar continuidad a los ataques. Viene de marcar tres goles en Copa del Rey.