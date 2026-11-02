El 1x1 del Dépor ante Osasuna: Loureiro y Quagliata ganan tiempo para la revolución Adama

Once del Dépor para medirse a Osasuna Patricia G. Fraga

Leo Román (4). Superado. Volvía a Riazor después de su error ante el Levante y cometió una nueva pifia que costó un gol. Se le notó nervioso desde el primer minuto con el balón en los pies y bajo palos.

Alti (7). Recuperado. Hoy más lateral, demostró que el inicio de temporada irregular fue fruto de los problemas físicos que ya ha dejado atrás. Soberbio en defensa y aportando en ataque.

Loureiro (8). Omnipresente. De nuevo en una posición diferente, esta vez por la derecha, el de Cerceda estuvo imperial un día más. Corrigió cada error de sus compañeros y estuvo siempre atento al corte.

Giménez (7). Capitán. El uruguayo ya se ha hecho con el brazalete blanquiazul y no es para menos. Manda y se impone en cualquier situación, incluso en un examen difícil, como siempre con Budimir.

Amatucci (5). Superviviente. Le costó encontrarse cómodo, especialmente con el equipo por detrás en el marcador. Con el balón debe dar más, aunque completó un buen trabajo robando balones.

Mario Soriano (7). Cañonero. Sus compañeros se fían tanto de él que en demasiadas ocasiones lo dejan demasiado solo. Y aun así se las arregla para generar fútbol. Gol decisivo desde fuera del área.

Mella (5). Apagado. Empezó como extremo derecho y falló dos claras ocasiones en el área. No se atrevió a encarar y terminó como lateral izquierdo. Sobrado sin la pelota, tímido con ella.

Luismi Cruz (6). Aseado. Se fue apagando con el paso de los minutos, pero el andaluz fue de los pocos que encontraba el interruptor en tres cuartos. Exhibe muy poco su golpeo para lo que debería.

Yeremay (6). Fallón. Tuvo dos grandes ocasiones nada más empezar el partido y se hizo un lío con la pelota. Está fino en el regate, pero demasiado ansioso por demostrar y sin buenas decisiones.

Bil Nsongo (6). Matador. No estaba siendo su mejor partido, demasiado aislado en la punta del ataque, pero supo ser puntual en la cita con el gol. Apareció dónde y cuándo tocaba para la victoria.

EL MEJOR. Quagliata (8). Superior. Se acaban los calificativos para el lateral italiano, que sigue creciendo a cada jornada que pasa. De nuevo sólido en defensa para tapar bien su banda, en este partido además fue uno de los grandes argumentos del equipo en ataque. Tuvo varios balones en el área en los que pudo rematar mejor, pero puso varios centros de mucho valor y fue siempre una amenaza para la banda derecha rojilla. Terminó muy fatigado y fue sustituido en la segunda parte.

Adama (7). Produce siempre, decisivo en el 2-1.

Aubameyang (7). Su presencia contagia a todos.

Ximo Navarro (5). Defendió el resultado en la banda izquierda

Riki (5). Ideas frescas al final para la medular.