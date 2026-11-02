Directo | Deportivo-Osasuna: sigue la previa, el minuto a minuto y todo lo que ocurra en Riazor (0-1)
El equipo coruñés busca poner fin a una racha de seis jornadas sin ganar en liga (21.00 horas)
Sin cambios el Dépor
Vuelven los jugadores del Deportivo tras el paso por vestuarios al terreno de juego. Son los mismos once futbolistas que iniciaron el partido.
La segunda de Yere
Así fue la ocasión que tuvo Yeremay para adelantar al Deportivo en el marcador en el minuto 7 de partido.
La primera de Yere
El extremo canario tuvo la primera ocasión del partido, pero un mal control le privó de hacer el 1-0.
Final de la primera parte
Se acabó la primera mitad. Un nuevo error de Leo Román condena a los blanquiazules a marcharse al descanso con el 0-1 en el marcador. De nuevo, el Dépor vuelve a ser su peor enemigo.
Un minuto más
Le queda al Deportivo un minuto más para buscar el empate al descanso, pero Osasuna sabe cómo frenar el ritmo del encuentro y evitar cualquier susto antes de irse a vestuarios.
Lo de siempre
El Dépor lo intenta, controla el partido y es superior, pero el gol lo pone el equipo rival. Siguen intentando los blanquiazules encontrar el tanto del empate.
Arriba el tiro de Yere
Disparó Yeremay la falta, pero se le marchó alta.
Amarilla para Moi Gómez
Ve el mediocentro de Osasuna la primera cartulina del partido por una entrada sobre Yeremay al borde del área. Gana el Dépor una oportunidad de oro para hacer el empate.
Gol de Budimir
Error grotesco de Leo Román en la salida de balón que no perdona Osasuna. Marca Ante Budimir para adelantar al conjunto visitante.
¡Otra más para el Dépor!
Vuelve a fallar el Deportivo. Esperemos que no haya que lamentar la cantidad de ocasiones que se han ido al limbo. La tuvo Mella, pero su disparo se marchó desviado.
Defiende Osasuna
Los once jugadores de Osasuna se plantan en campo propio para intentar resarcirse de los primeros minutos. El Dépor mueve la pelota para tratar de encontrar los espacios.
Control del Dépor
Avasalló el Deportivo a Osasuna en los primeros compases del partido, pero el equipo rojillo va asentándose poco a poco en el encuentro.
¡Otra ocasión para el Dépor!
Van diez minutos de partido y los blanquiazules han rematado ya cuatro veces, pero todavía no han sido lo suficientemente determinantes para marcar. Esta vez se le ha ido alto el cabezazo a Mella tras un gran centro de Alti.
¡Vuelve a fallar Yere!
Nueva ocasión del Deportivo que vuelve a desperdiciar Yeremay. Dijo Hidalgo que había que ser más determinantes en las áreas y el equipo coruñés no lo está siendo en los primeros minutos de partido.
¡Primera ocasión para el Dépor!
¡Falló Yeremay una clarísima! Se marchaba solo el extremo canario contra Sergio Herrera con Luismi llegando desde atrás, pero el '10' blanquiazul se la jugó y se le terminó marchando largo el último control.
¡Rueda el balón en Riazor!
¡Arranca el partido! Primera posesión para el Dépor, que busca poner fin a una racha de seis jornadas sin conocer la victoria.
Minuto de silencio
Se guarda un respetuoso minuto de silencio en Riazor en memoria de las víctimas y personas afectadas por el accidente ferroviario de Urda (Toledo).
Jugadores al verde
Saltan los 22 protagonistas al terreno de juego. ¡Esto arranca en nada! ¡No te vayas de nuestro directo si no te quieres perder nada de lo que ocurra en Riazor!
¡Ovación para Auba!
Lo echaba de menos Riazor y se lo hizo saber. En cuanto la megafonía anunció el nombre de Aubameyang, el deportivismo rompió en aplausos.
Estreno como capitán
Josema Giménez sigue escalando puestos no solo en los corazones del deportivismo, sino también en el vestuario. Hoy, el central charrúa portará el brazalete de capitán por delante de Yeremay.
Palabra de míster
En la rueda de prensa previa al duelo de esta noche, Antonio Hidalgo expuso que el Dépor está "teniendo mejor fútbol que el año pasado en muchos momentos", pero... no está siendo suficiente para mantener el ritmo de puntos. Y el técnico blanquiazul dio la clave: "Los pequeños detalles en las áreas hay que cerrarlos algo más".
¡A calentar!
Los futbolistas de ambos equipos ya están sobre el verde de Riazor para calentar motores. Empieza a hacer frío en A Coruña y se me ocurren pocas cosas mejores para entrar en calor que vibrar con un Dépor-Osasuna. ¡Esto arranca en media hora!
Nueva oportunidad
Si hablamos de dejar la portería a cero, puede que al Dépor se le haya resistido ese refrán que insiste en que "a la tercera va la vencida", pero lo intentará a la undécima.
Triunfo del Fabril
El Deportivo busca cortar la racha sin ganar igual que lo hizo ayer el Fabril en Zamora, donde sumó tres puntos merecidos ante el equipo dirigido por el exentrenador blanquiazul Óscar Cano.
Once de Osasuna
Esta es la alineación escogida por Jagoba Arrasate.
Auba está de vuelta
¡Es oficial! Aubameyang regresa a una convocatoria; el fútbol sonríe de nuevo, y el deportivismo todavía más.
¡Ya hay once del Dépor!
Este es el once elegido por Antonio Hidalgo.
Osasuna amenaza Riazor
Para los (seguro, pocos) despistados que todavía no tienen controlados a los jugadores de Osasuna... Este es el 1x1 de los futbolistas del equipo rojillo que esta noche amenazan al Deportivo. Vuelve el sello de Jagoba Arrasate.
¿Resaca de Samaín?
Samaín todavía está muy reciente, pero el Dépor no quiere ninguna pesadilla esta noche y buscará ahuyentar a los fantasmas que hayan podido quedar por Riazor. Esta es la previa del partido que arranca en poco más de una hora y media.
¡Lunes de fútbol!
¡Buenas noches, queridos! ¡Hoy es lunes de fútbol (aunque parezca domingo), hoy es día de Dépor! El conjunto blanquiazul recibe a Osasuna en Riazor en una cita crucial para dejar atrás una mala racha de seis partidos sin ganar en Liga. Así que ya sabéis... ¡Quedaos en nuestro directo para no perderos nada de lo que ocurra!