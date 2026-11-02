Directo | Deportivo-Osasuna: sigue la previa, el minuto a minuto y todo lo que ocurra en Riazor (0-1)

Palabra de míster

En la rueda de prensa previa al duelo de esta noche, Antonio Hidalgo expuso que el Dépor está "teniendo mejor fútbol que el año pasado en muchos momentos", pero... no está siendo suficiente para mantener el ritmo de puntos. Y el técnico blanquiazul dio la clave: "Los pequeños detalles en las áreas hay que cerrarlos algo más".