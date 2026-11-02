Crónica | El Dépor vuelve a ganar y a sonreír con Aubameyang (2-1)

Dépor-Osasuna Quintana

No sin tener que reponerse de nuevo a un disparo en el pie, pero el Deportivo deja atrás los fantasmas de octubre para empezar noviembre con victoria ante Osasuna (2-1). Tuvo que sufrir más de lo debido, más teniendo en cuenta el buen inicio de partido, pero la reaparición de Aubameyang contagió lo suficiente como para que la noche terminase en final feliz.

“Tenemos mejor fútbol que la temporada pasada”, apuntaba en la previa Antonio Hidalgo en una mezcla de reivindicación y lamento. No le falta razón al técnico, aunque quizá esa razón sea una de las pocas cosas que tenga para acreditar si sus jugadores siguen tirando por tierra sus planes jornada sí y jornada también con errores impropios, ya no de Primera División, sino del fútbol profesional.

La lista de groserías era importante ya cuando pasada la media hora, a Leo Román se le dio por posar para su enésima foto desde que defiende la portería blanquiazul. El guardameta, en el centro de la diana por su pifia de hace quince días ante el Levante, eligió una vía diferente, pero falló igual de fuerte para desesperación de Riazor. Hizo lo que manda el libro del fútbol moderno. Controló el balón con el pie y atrajo la presión rival para diseccionar y encontrar al hombre libre. Lo peor es que el paso de la teoría a la práctica se le está haciendo bola al portero balear, cuya inercia lo empuja a ser engullido por Riazor junto a los millones de su cláusula de rescisión. Ni hombre libre, ni siquiera un pase al pie para Mario Soriano. Fue para Dubasin, que habilitó a Moi Gómez para que este hiciera lo propio con Budimir, que no perdonó.

Ambos equipos se equivocaron de forma cómica en defensa. La diferencia es que en el bando rojillo sí había un goleador contrastado. Porque antes de que Román se confundiera de colores, el Dépor debía haber estado por delante en el marcador con varios goles de ventaja. Mucho antes. A los diez minutos Yeremay ya se había plantado dos veces completamente solo delante de Sergio Herrera, mientras que Mella había tenido dos cabezazos francos dentro del área. Apenas una de esas situaciones contabilizó como tiro a puerta.

Osasuna dejaba hacer y el equipo blanquiazul estaba cómodo hasta el tramo final de campo, donde importa menos la pizarra y más la inspiración. Sin Aubameyang apenas ha habido rastro de lo segundo recientemente y el balón, tanto cuando salía de las botas de Quagliata como cuando quien ponía el centro era Altimira, se paseaba por el área visitante sin candidatos para cazarla.

Cid Aubameyang

El descanso fue revitalizante para el Dépor, que de nuevo completó diez buenos primeros minutos tras la reanudación, pero de nuevo sin ningún tipo de colmillo cada vez que tocaba ser determinante. Cuando la desesperación comenzará a pesar más incluso que los minutos en las piernas, Mario Soriano apareció de nuevo salvador. De nuevo desde fuera del área, esta vez a balón parado en una falta indirecta. La violencia en el disparo pilló por sorpresa al siempre sobreactuado Sergio Herrera, que entre tanto gesto para colocar la barrera se olvidó que su trabajo consiste en parar.

Riazor se vino arriba e Hidalgo consideró que era el momento de sacar al Cid. Aubameyang, apenas cinco semanas después de pasar por el quirófano, volvió al terreno de juego para liderar el toque de corneta. Con él, Adama Traoré para servir de fiel escudero. El extremo catalán volvió a ser el perfecto agente del caos para prender de nuevo los motores blanquiazules.

Osasuna supo cerrar bien los caminos a Adama durante prácticamente todo el tiempo y el Dépor se había quedado sin ideas. Pero el catalán solo necesitó un par de jugadas a su favor. A la segunda se llevó puesta a media zaga rojilla con la misma contundencia que suavidad tuvo para poner el empeine por debajo del balón. Una rosca templada y perfecta para que Auba apareciera en el área de nuevo. Su venenoso remate de cabeza abajo lo sacó Herrera con una parada escandalosa, pero por ahí andaba Bil Nsongo, que como buen cazagoles hizo el segundo y terminó de llevar el delirio a Riazor.