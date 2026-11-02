Antonio Hidalgo, sobre Aubameyang: "Es alguien especial para nosotros, no hay muchos jugadores en el mundo como él"

Antonio Hidalgo sentado en el banquillo de Riazor en el encuentro entre Deportivo y Osasuna Patricia G. Fraga

Antonio Hidalgo se sentó en la sala de prensa con una sonrisa en la cara. Y con sus palabras, refrendó su alegría por haber visto cómo su equipo tuvo la paciencia necesaria para certificar la remontada ante Osasuna. Además, valoró la forma en la que Adama pudo agitar el encuentro y recordó la importancia de apoyarse en los momentos malos.

Subidón. “Subidón grande y más que merecido por lo que se ha visto en el partido desde el primer minuto. Le hemos dado la vuelta a una situación que podía ser recurrente. Hemos tenido la calma suficiente para no suicidarnos porque nos podía llevar todo a encajar el segundo. Hemos dado incluso más de lo que teníamos. El equipo siempre ha creído y siempre ha estado vivo en el partido y de ahí la posibilidad de darle la vuelta”.

Presión de Osasuna. “Tenemos que seguir dándole vueltas. Los equipos intentan emparejarnos lo máximo posible. Lo importante es que hemos seguido creyendo, pero teníamos que darle una vuelta a eso porque nos podía penalizar. Con tan poco no podíamos recibir. Recibimos en todos los partidos e irnos con la puerta a cero es una de nuestras premisas. Me quedo con que hemos sido un equipo reconocible”.

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Adama Traoré. “Hablo con él y le empujo a seguir en ese proceso. Es capaz de hacer esas cosas diferenciales. Le empujo para que podamos contar con él de inicio; él es consciente de que está en ese proceso. Es diferencial y nos da mucho arriba”.

Aubameyang. “Es alguien especial para nosotros. Es un profesional increíble, ha hecho todo lo posible por volver cuanto antes, ha sacrificado muchas cosas, ha trabajado duro y su recompensa ha sido salir hoy. Nos ha dado ese remate en el gol de Bil. Estoy contento. Por el día a día, el trabajo, la profesionalidad... No hay muchos jugadores en el mundo como él. Tiene una trayectoria brutal, estamos encantados con él, es uno de los nuestros”.

Victoria mental. “Nuestra gente nos sostiene. Eran momentos delicados en los que podían entrar dudas, pero la gente nos ha mantenido vivos. Cuando el equipo tiene esa estabilidad emocional, conseguimos estar vivos en el partido”.

Giménez, capitán. “Yere sigue siendo uno de nuestros referentes, uno de nuestros capitanes. El futbol ha evolucionado y el capitán es el que puede hablar con el árbitro. Has ido a una decisión que sale del propio Yere y eso habla muy bien de la conciencia de Yere. Ha venido a hablar conmigo y lo vi oportuno. Contento por ese gesto de Yere”.

Mella. “Osasuna podía mantener jugadores más abiertos por su izquierda y eso nos obligaba a tener más jugadores por ese costado. Son situaciones que vamos viendo. Mella nos daba esa variante de ir acomodando a jugadores. David tiene recorrido y pie; seguramente se encuentre más cómodo a pie natural y cerca de Yere, porque se conocen bien. Al final no podía más. Nos abre una opción más para poder jugar”.

Abrazo a Leo Román. “Se trata de cuidarnos los unos a los otros cuando las cosas no salen bien. Se trata de estar cerca de quien lo está pasando mal. Está fastidiado, pero vamos a estar siempre cerca de él”.

Gol de Bil. “Le doy mucho valor porque el delantero vive de goles. El trabajo que hace Bil es impagable. Nos da esa última línea, descarga y presión. Si encima lo acompaña de goles, es increíble”.

Posible convocatoria de Yeremay con España. “Nosotros estamos trabajando para empujar a los nuestros. Estoy encantado con Yere; está compitiendo al máximo nivel y rindiendo a un gran nivel en Primera. Puede jugar en varias posiciones y eso le abre un abanico para despistar al rival”.