Altimira amenaza la jerarquía de Ximo Navarro en el lateral del Dépor

Adrià Altimira (i) y Ximo Navarro, defensas del Deportivo, durante el partido en Riazor ante el Valencia de la presente temporada en Liga Quintana

El lateral derecho del Deportivo vuelve a estar abierto. Al menos, algo más de lo que parecía hace apenas unos días. Ximo Navarro había comenzado la temporada como dueño de una posición en la que Antonio Hidalgo apenas había introducido variaciones. Sin embargo, la buena actuación de Adrià Altimira en el Metropolitano y el reparto de minutos en la Copa han devuelto la competencia a primer plano. El catalán aprovechó su oportunidad ante el Atlético y, además, el técnico le concedió a Ximo los 90 minutos en la eliminatoria copera frente al Auriense, reservando por completo a Alti. Una decisión que deja interrogantes de cara a la visita de Osasuna.

La primera parte de esta ecuación se centra en el rendimiento reciente de Altimira. El ex del Villarreal fue titular en el Metropolitano y completó una actuación convincente. Ganó nueve de los diez duelos que disputó, completó los tres regates que intentó y sumó cuatro recuperaciones. Unos números defensivos que acompañaron a una actuación con balón que recordó al nivel que había ofrecido durante sus primeros meses en A Coruña, cuando llegó procedente en el mercado invernal de la pasada temporada.

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Su adaptación al equipo blanquiazul fue inmediata, aunque su rol fue cambiando con el paso de las jornadas. Altimira comenzó jugando como lateral derecho, pero terminó encontrando un espacio más adelantado, con funciones de extremo en fase ofensiva y de carrilero sin balón. Su personalidad, capacidad para conducir y facilidad para asociarse le permiten ofrecer soluciones diferentes en ese costado. Sin embargo, esta temporada no ha encontrado todavía la continuidad. Su inicio estuvo condicionado por unas molestias en la rodilla que le impidieron encontrarse al cien por cien y a las que se añadió la expulsión que sufrió ante el Valencia en Riazor, en la tercera jornada.

Mientras tanto, Ximo se había asentado otra vez como la primera elección de Hidalgo para el lateral derecho. El ex del Alavés ofrece experiencia, fiabilidad defensiva y una lectura táctica que encaja con las necesidades del entrenador. En la presente temporada, su participación había sido considerablemente superior a la de Altimira y su presencia en el once parecía bastante consolidada. De ahí que el reparto de esfuerzos de esta semana abra la puerta al cambio en Liga.

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Después de completar los 90 minutos ante el Atlético, Altimira no participó en la eliminatoria copera. Ximo, que se había quedado sin jugar en el Metropolitano, fue titular y disputó todo el encuentro frente al Auriense, resuelto con un 0-3 para los blanquiazules. La diferencia de categoría entre ambos equipos impide utilizar esa cita como una prueba especialmente exigente para medir el rendimiento de Ximo, pero se trata de un factor que puede influir en la decisión del lunes. Hidalgo pudo haber aprovechado la Copa para repartir esfuerzos entre sus dos laterales y optó por darle el encuentro completo a Ximo.

Fórmula conocida

Además, el técnico se guarda una fórmula que ya le ha funcionado. La pasada temporada encontró una buena sociedad entre ambos, con Altimira ganando altura y Ximo ocupándose de cerrar su espalda. “Nos da muchísimo sin balón. Su nivel defensivo es muy alto. Con balón, entiende el fútbol, ataca espacios y permite que la altura de Altimira sea más alta”, explicó Hidalgo al valorar las prestaciones de Ximo. Además, el veterano defensa reconoció que se sentía cómodo compartiendo banda con Alti. Una alternativa que permitiría al entrenador aprovechar de nuevo a los dos sin necesidad de elegir entre ellos.

La visita de Osasuna al estadio de Riazor servirá para comprobar si lo sucedido esta semana modifica el orden de preferencias del entrenador. Ximo Navarro sigue teniendo a su favor la continuidad y la confianza acumulada durante el primer tramo del curso. Por su parte, Altimira ha aprovechado una oportunidad importante y llega con argumentos para reclamar más protagonismo. Los 90 minutos de Copa de Ximo, lejos de despejar la incógnita, han contribuido a mantenerla abierta.