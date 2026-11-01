Miguel Loureiro, la alternativa más fiable del Deportivo para frenar a Osasuna

Miguel Loureiro va al suelo para robar el esférico a Kang-in Lee en el encuentro entre Atlético de Madrid y Deportivo de la pasada jornada Fernando Fernandez

La llegada de Josema Giménez al Deportivo fue lo más parecido a un soplo de aire fresco en un día caluroso de verano. El central llegó el último día de mercado, en calidad de cedido y sobre la bocina. Pero siete jornadas ligueras después, parece que el charrúa lleva más de media vida vestido de blanquiazul. Antonio Hidalgo ha encontrado en él a ese jerarca para la defensa que tanto había añorado. El técnico de Granollers no ha dudado y le ha brindado la titularidad en todos los encuentros de Liga y el que ha ido danzando ha sido su compañero en la zaga. Al menos así había sido hasta que Bright Ede se consagró, ante el Betis, como el camarada ideal de Giménez. Pero su lesión muscular lo truncó todo.

El central polaco encadenó tres titularidades seguidas y, frente al Levante, su isquiotibial dijo basta y devolvió a Hidalgo a una encrucijada que parecía tener resuelta. Con el Metropolitano como primera prueba sin la pareja Giménez-Ede, el entrenador blanquiazul apostó por su soldado más fiable, Miguel Loureiro. En uno de los escenarios más exigentes, el cercedense volvió a demostrar que su camiseta es esa que todo técnico desea tener colgada en el vestuario cada fin de semana. Su habilidad para explotar al máximo sus virtudes y esconder sus mayores defectos y, sobre todo, su capacidad de concentración le convierten en un futbolista capaz de sacar adelante retos como el que tuvo que afrontar ante el Atlético de Madrid.

En el feudo rojiblanco, Loureiro enseñó a la categoría su destreza para salir de zona, algo con lo que precisamente Giménez no se encuentra del todo cómodo. El uruguayo sufre cuando tiene que ‘saltar’ a por futbolistas móviles. Lo hizo evidente cuando abandonó su zona —quizá demasiado— para presionar a Stassin en la jugada que acabó con el gol de Miguel Sierra que le valió al Sevilla para llevarse los tres puntos de Riazor. Por eso, ante el Atleti, ‘Lou’ se convirtió en un socio de oro para ‘el Pela’. Y también para Hidalgo, que vio desde la banda del Metropolitano cómo ese futbolista que creció de su mano en el Huesca firmaba su primera gran actuación en la élite.

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Ahora es Osasuna el equipo que amenaza Riazor y, con la necesidad de volver a ganar, el preparador catalán tiene que volver a decidir quién será el acompañante de Giménez. Loureiro ya ha presentado sus credenciales y sus minutos de la pasada jornada sirven para escalar puestos en la lista de Hidalgo.

Las otras opciones

En esa relación elaborada por el técnico de Granollers a principio de curso también están los nombres de Dani Barcia, Arnau Comas y Lucas Noubi. El primero de ellos atraviesa una situación difícil cuanto menos. Aún no ha disputado ningún minuto oficial esta temporada y la Copa del Rey tampoco le ha valido para ponerle remedio. A quien sí le sirvió el encuentro ante el Auriense para estrenarse en el presente curso fue a Arnau Comas, quien disputó el partido completo como señal de que el catalán está por delante de Barcia. Sin embargo, ninguno de ellos parece ser todavía una opción para Hidalgo.

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Acompañó a Comas en el eje de la zaga en la eliminatoria copera Noubi. El defensor belga vive su momento más delicado desde su llegada. Contra el Atleti encadenó su quinto partido de Liga sin participar. La llegada de Giménez, la irrupción de Ede y la solidez de Loureiro le hicieron bajar puestos hasta convertirse en el cuarto central de la rotación. El escenario exige a Noubi tirar de paciencia y, sobre todo, trabajo. El Dépor sabe el central de futuro que tiene en sus manos; ahora es cuestión de que el propio futbolista convierta sus virtudes en argumentos consistentes para regresar al once inicial.

El reto de mañana no será menor. Como líder de Osasuna y principal amenaza para la defensa blanquiazul estará Ante Budimir. Delantero incómodo al que el equipo rojillo lo fía todo: balones en largo para disputar al espacio, pero también guerras en el área, en las que acostumbra a salir vencedor. Si en Primera División los errores ya se pagan caros de por sí, con Budimir merodeando por el campo todavía más. Y es ahí cuando la concentración gana más enteros que nunca.