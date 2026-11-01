Leo Román se reencuentra con Arrasate, el técnico que le puso a prueba antes de confiar en él

Leo Román, actual portero del Deportivo, durante su etapa en el Mallorca, donde fue dirigido por Jagoba Arrasate RCD Mallorca

Leo Román vuelve a encontrarse con Jagoba Arrasate en un momento en el que la portería del Deportivo está bajo examen. Este lunes, ante Osasuna, tendrá enfrente al entrenador con el que coincidió en el Mallorca antes de recalar en A Coruña.

La relación del portero ibicenco con el actual técnico de Osasuna no fue un camino de rosas hacia la titularidad. Arrasate llegó al Mallorca en el verano de 2024 y se encontró a dos porteros que aspiraban a la titularidad. Leo venía de firmar un gran curso cedido en el Oviedo y Dominik Greif también ansiaba ser el elegido tras la salida del guardameta titular: Rajkovic. Y Arrasate decidió probar a los dos.

Tras rotar en las primeras jornadas, el técnico se inclinó por el eslovaco. Leo pasó largos meses a la sombra, hasta encadenar trece partidos de Liga sin jugar. Un respiro le llegó en abril de 2025, cuando el técnico lo eligió para visitar al Barcelona, y el ibicenco respondió con una actuación enorme en Montjuïc, con doce paradas. “Ha hecho un grandísimo encuentro, nos ha mantenido vivos”, resumió Arrasate. Leo Román aprovechó aquel escaparate para reivindicar que seguía preparado. “Intento estar concentrado y muy metido en los entrenamientos”, explicó el arquero, que también reconoció que no estaba recibiendo suficientes oportunidades. Su malestar apuntaba a la gestión de la portería.

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La relación entre ambos no estuvo exenta de fricción. Después de brillar en Barcelona, Leo Román expresó públicamente su frustración por la falta de minutos y el Mallorca interpretó sus palabras como una crítica a la gestión deportiva. No se quebró la relación con Arrasate, pero el portero reivindicó su necesidad de jugar para confirmar que estaba preparado para jugar en Primera. Aun así, Leo tuvo que lidiar con el banquillo sin perder el foco.

En julio de 2025, con la nueva campaña a la vuelta de la esquina, Arrasate explicó lo sucedido en el inicio de la 2024-25. Después de una temporada marcada por las rotaciones iniciales, el entrenador reconoció que al comienzo del curso había hablado con ambos y que les había prometido oportunidades antes de tomar una decisión. “Les dije que iba a alternar y luego decidiría. Empezaron así y me decidí por Greif”, explicó el preparador en una entrevista a Durangaldeko Telebista. El eslovaco había terminado el curso como primera opción y el técnico se inclinaba por mantenerlo en ese puesto.

Pero el escenario cambió durante el verano. Leo renovó su contrato con el Mallorca hasta 2030 y el club insular decidió hacer caja con la venta de Greif. La marcha del eslovaco al Olympique de Lyon terminó despejando una portería que había generado debate durante meses. Leo Román pasó así de competir por el puesto a asumir la responsabilidad de defenderlo como titular.

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La mayor prueba de la confianza restablecida de Arrasate en Leo Román se evidenció en noviembre de 2025, cuando el guardameta sufrió una lesión. En los días posteriores, el técnico vasco calificó públicamente la lesión del guardameta como “una faena” y una “baja más que sensible”. Además, el míster cortó de raíz cualquier debate: “Tenemos un portero titular”, zanjó Arrasate, confirmando que, a pesar de tener que recurrir a los suplentes (Lucas Bergström o el veterano ‘Pichu’ Cuéllar), el puesto seguía teniendo un dueño claro. Finalmente, la pasada temporada terminó de colocar a Leo en el escaparate. Sumó experiencia en Primera e incluso debutó con la selección española absoluta en junio de 2026, antes de que el Dépor abonase su cláusula para incorporarlo hasta 2031.

Ahora el panorama no es el mismo. Leo llegó a A Coruña como una inversión estratégica y una pieza llamada a dar seguridad, pero las dudas sobre su rendimiento han vuelto a colocarle bajo la lupa. Osasuna le plantea una prueba exigente y el reencuentro con un Arrasate que, aunque no le regaló la continuidad, terminó por reconocerlo como su portero titular.