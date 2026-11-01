Antonio Hidalgo, entrenador del Dépor, en Riazor Quintana

Antonio Hidalgo es consciente de que el Deportivo lleva seis jornadas sin ganar, pero que en muchas la fina línea que ha separado el éxito del fracaso ha sido fina. El técnico continúa trabajando para que la moneda caiga de su lado en situaciones apretadas como las recientes, porque es consciente de que sumar puntos es necesario para mantener esas buenas sensaciones. Analiza la llegada de Jagoba Arrasate contra Osasuna, partido para el que no da pistas sobre un posible regreso de Aubameyang:

Estado de la plantilla. “El equipo llega bien. Después de esta semana con dos partidos, ha habido tiempo para recuperar de un partido a otro. Los lesionados vienen siendo los mismos; los procesos de recuperación van un poco mejor y estamos cerca de que puedan volver”.

Aubameyang. “Va dando pasos adelante. Veremos sus sensaciones. Será él el que marque sensaciones para tirar hacia adelante. Va dando pasos y lo marcará él. Tampoco vamos a cometer ningún tipo de locura. Si lo vemos entrenar bien, cuando creamos que es el momento preciso, volverá. Que esté lo antes posible”.

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Dependencia. “Creo que, al final, Auba es un jugador diferente. Especial. Es tal lo que nos da en el verde y fuera de él que lo necesitamos cuanto antes. Pero con Casadó, Zaka y Bright lo mismo, que se recupere lo antes posible”.

Sin ganar. “Esa eficacia tiene que aumentar. Especialmente en el área contraria. Creo que estamos haciendo muchas cosas bien. Pero esto va de ganar, sumar de tres. Hay que cortar la dinámica cuanto antes. Todo se comprime, todo el mundo va ganando y sabemos que tenemos que sacar el partido de tres”.

Copa. “Ganar siempre viene bien. A mí no me molesta porque es competición y ganar siempre da moral”.

Individuales. “Les da confianza, tranquilidad… En el caso de Jensen, que lleguen los goles le darán tranquilidad; los minutos de Adama, Noé y su paso adelante… Son gente que necesita ese punto de competitividad, de verse y sentirse capaces, y eso lo hace la competición”.

Dudas por no ganar. “Son más cuestiones de fuera que de dentro. Sinceramente, me encargo de marcar la realidad. Lo que estamos haciendo con lo que necesitamos. Estamos haciendo muchas cosas bien. Incluso diría que estamos teniendo mejor fútbol que el año pasado en muchos momentos. Pero a partir de ahí, esos pequeños detalles en las áreas hay que cerrarlos algo más. Tenemos que seguir insistiendo; nos está llevando cerca de ganar partidos. Pero hay que tener la conciencia de la cantidad de puntos que tenemos con las jornadas que van. Es una buena cantidad. Y tener toda esa dosis de realidad de la dificultad que tiene la Primera División. Cualquier equipo que viene te lo pondrá complicado. Habrá que sufrir”.

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Determinación en el área. “Incidimos mucho para poder mostrar, no solo a la gente de arriba. Le mostramos situaciones que creemos que podemos corregir en los diferentes momentos. Y la toma de decisiones es una de las que también hablamos, pero ahí es cuando nace el talento, la decisión del jugador. Tenemos que seguir empujando para tomar la mejor decisión. Pero siempre sabemos que hay una dificultad y hay un rival que intenta contrarrestar”.

Osasuna. “Es un equipo que ha cambiado de entrenador, pero Jagoba estuvo no hace tanto tiempo, unos seis años. Hay una cantidad de jugadores que ya estaban y ese periodo de adaptación será menor. Los equipos de Jagoba te llevan al límite, te estresan mucho. No conceden demasiado y él les da ese plus”.

Ha cambiado. “Sí, son dos equipos con dos ideas diferentes. Sensación de diferentes. Jagoba seguramente venga a buscarnos, será intenso, te atacará rápido. Cambia con respecto a Ramis, que tiene otras virtudes. Pero lo sabemos. Intentaremos acertar y que pasen muchas más cosas de las que tengo en mi cabeza que las que tiene él”.

Claves. “Vamos a tener que estar atentos en muchas facetas, con y sin balón. Hay que explotar sus puntos débiles y que ellos no nos hagan daño. Habrá momentos que empujemos y en esos momentos hay que ser más determinantes”.

Portería a cero y balón parado. “La portería a cero es un mantra… pero llevamos 13 goles en 10 partidos. No es una mala cifra. Hemos encajado en todos, es evidente, y si cierras portería seguro que sumas y estás cerca de ganar. Pero estamos concediendo bastante poco. Y en el balón parado, hay que tener en cuenta diferentes cuestiones. Físicamente no somos jugadores poderosos, pero eso no quita que en mi cabeza no pare de darle vueltas a cómo ser más dañinos, cómo hacer más daño. Tenemos que ver que esa faceta nos dé puntos. Insistimos mucho en ello”.