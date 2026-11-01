Hidalgo busca frenar ante Osasuna una racha que nunca había sufrido en el Dépor

Antonio Hidalgo, entrenador del Dépor, en Riazor Quintana

Antonio Hidalgo afronta ante Osasuna un escenario inédito desde que llegó al banquillo del Dépor. El equipo blanquiazul acumula seis jornadas consecutivas sin ganar en Liga, una secuencia que supera las dos peores rachas que había registrado hasta ahora el técnico catalán al frente del conjunto coruñés. En ambas ocasiones se había quedado en cinco partidos ligueros sin conocer la victoria. Antes no había llegado a seis.

La primera se inició en septiembre de 2025, durante sus primeros pasos en A Coruña. El Dépor empató ante Eibar (1-1) y Almería (1-1), perdió frente a Málaga (3-0) y Racing de Santander (2-1) y volvió a empatar contra el Valladolid (1-1). La victoria ante el Zaragoza (0-2), en la siguiente fecha liguera, puso fin a la dinámica.

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La segunda llegó entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Los blanquiazules cayeron ante Castellón (1-3) y Real Sociedad B (0-3), antes de perder también en Andorra (1-0). Después llegaron los empates frente a Cádiz (2-2) y Las Palmas (1-1). El triunfo en Almería (1-2) cerró aquella serie, aunque entre medias el Dépor eliminó al Mallorca en la Copa (1-0).

Ahora, en Primera y también tras un triunfo copero, Hidalgo se medirá a Osasuna tras haber superado por primera vez esa barrera con el Dépor. Getafe, Sevilla, Betis, Real Sociedad, Levante y Atlético han dejado un balance de tres empates y tres derrotas. Un registro que refleja que la exigencia de la categoría es mayor. Osasuna será la primera oportunidad para frenar la racha.