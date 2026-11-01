Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Hidalgo busca frenar ante Osasuna una racha que nunca había sufrido en el Dépor

El equipo coruñés enlaza seis jornadas sin ganar, una cifra que supera las dos peores series del técnico como blanquiazul, ambas de cinco partidos en Segunda

Eder Pereira
Eder Pereira
01/11/2026 21:33
Antonio Hidalgo, entrenador del Dépor, en Riazor
Antonio Hidalgo, entrenador del Dépor, en Riazor
Quintana
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Antonio Hidalgo afronta ante Osasuna un escenario inédito desde que llegó al banquillo del Dépor. El equipo blanquiazul acumula seis jornadas consecutivas sin ganar en Liga, una secuencia que supera las dos peores rachas que había registrado hasta ahora el técnico catalán al frente del conjunto coruñés. En ambas ocasiones se había quedado en cinco partidos ligueros sin conocer la victoria. Antes no había llegado a seis.

La primera se inició en septiembre de 2025, durante sus primeros pasos en A Coruña. El Dépor empató ante Eibar (1-1) y Almería (1-1), perdió frente a Málaga (3-0) y Racing de Santander (2-1) y volvió a empatar contra el Valladolid (1-1). La victoria ante el Zaragoza (0-2), en la siguiente fecha liguera, puso fin a la dinámica.

Marc Casadó (centro), durante el entrenamiento de este viernes del Deportivo en Abegondo

Casadó y Zaka dan un nuevo paso hacia su regreso

Más información

La segunda llegó entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Los blanquiazules cayeron ante Castellón (1-3) y Real Sociedad B (0-3), antes de perder también en Andorra (1-0). Después llegaron los empates frente a Cádiz (2-2) y Las Palmas (1-1). El triunfo en Almería (1-2) cerró aquella serie, aunque entre medias el Dépor eliminó al Mallorca en la Copa (1-0).

Ahora, en Primera y también tras un triunfo copero, Hidalgo se medirá a Osasuna tras haber superado por primera vez esa barrera con el Dépor. Getafe, Sevilla, Betis, Real Sociedad, Levante y Atlético han dejado un balance de tres empates y tres derrotas. Un registro que refleja que la exigencia de la categoría es mayor. Osasuna será la primera oportunidad para frenar la racha.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Antonio Hidalgo, entrenador del Dépor, en Riazor

Hidalgo busca frenar ante Osasuna una racha que nunca había sufrido en el Dépor
Eder Pereira
Quintana. Deportivo - Levante en Riazor

Cómo y dónde ver el Deportivo-Osasuna: horario y TV
Sergio Baltar
Leo Román, actual portero del Deportivo, durante su etapa en el Mallorca, donde fue dirigido por Jagoba Arrasate

Leo Román se reencuentra con Arrasate, el técnico que le puso a prueba antes de confiar en él
Eder Pereira
Jon Ander González y Eddahchouri en el Racing de Ferrol-Dépor de la temporada 2024-25

El árbitro del Dépor-Osasuna: de la despedida de Idiakez al incomprensible gol anulado en A Malata
Sergio Baltar