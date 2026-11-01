El paso atrás de David Mella, el extremo ordenado

David Mella ejerce de oposición a Grimaldo en el Atlético-Deportivo Fernando Fernández

Ha llegado a la élite, la meta proyectada para uno de los talentos más importantes de la cantera del Deportivo en el siglo XXI. Pero su aterrizaje en el escenario de máxima exigencia no está siguiendo las líneas que se esperaban. David Mella era uno de esos ‘elegidos’, un futbolista que en las categorías inferiores llamaba la atención por encima del resto. Tanto que fue tentado por las grandes canteras de España, aunque el teense siempre priorizó crecer en casa. Ayudó el impulso de Abegondo, donde los responsables de la base blanquiazul trataban de que exprimiese sus condiciones poniéndole delante siempre rivales de más edad.

Daba igual. Mella fue campeón de España juvenil siendo todavía cadete, se asentó en el filial siendo aún juvenil, edad en la que ascendió ya al primer equipo, tras debutar con 17 años y romper la puerta cuando apenas había cumplido los 18.

David todavía no había alcanzado la edad sénior, pero fue capaz de adaptarse al ajeno costado diestro para un zurdo cerrado como él. Y así, convertirse en uno de los referentes de la plantilla que logró sacar al Deportivo del barro tras cuatro largos años de muchas miserias.

El chico llegaba al fútbol profesional y su primera toma de contacto fue prometedora. Tras un verano en el que sobresalió en la Eurocopa sub-19 que ‘La Roja’ se trajo para España, dejó buena muestra de lo que podía hacer junto a otro ‘diablo’ en la otra banda como Yeremay Hernández, al que conocía en la perfección. Quizá su rendimiento no fue constante y acabó el curso en la enfermería por una lesión en el complejo isquiotibial, pero el estreno había sido, cuanto menos, notable.

Entonces llegó el verano del 2025. Y con él, un nuevo técnico como Antonio Hidalgo y la competencia de Luismi Cruz. No comenzó a afrontar esa pelea por un puesto de la mejor manera, pues el teense llegó algo fuera de forma a la pretemporada, como tanto representantes del club como él mismo reconocieron posteriormente. “Tienes que seguir siendo profesional, estés lesionado o no. En mi caso, no lo fui siempre”, admitió Mella hace unas dos semanas, en su última comparecencia pública.

David Mella, en busca del "uno por ciento" definitivo Más información

Sin embargo, una vez a tono, lo que más le costó al canterano deportivista fue la nueva posición. Una cosa era jugar de extremo derecho como le pedían Idiakez y Gilsanz y otra ser carrilero en esa banda, tal y como le exigía Hidalgo, que necesitaba del futbolista de ese pasillo, presencia en ataque, pero también trabajo defensivo hasta el punto de convertirse en el quinto zaguero. La diferencia parece mínima, pero el matiz es importante.

Así, Mella se acabó adaptando a la posición por las propias condiciones de su juego. Al menos mejor que un Luismi que tiene más alma de mediapunta que de jugador de banda. Pero no fue hasta la entrada de Altimira en ese rol cuando todas las piezas del Deportivo comenzaron a encajar y el equipo encontró su evolución definitiva. La solución resultó de emergencia por la lesión en la rodilla del canterano, pero acabó siendo válida.

Más de lo mismo

“A David se le pide lo mismo que se le pedía el año pasado. Es un chico increíble, trabajador, está dando pasos adelante en lo que es entender el mundo profesional a primer nivel. Hay veces que nos está echando una mano un poco más bajo, pero son las mismas situaciones que demanda el fútbol a este nivel. Esas situaciones, cuando pasan, y los unos contra uno en última línea, puede llegar con algo de fatiga, pero David, si tiene algo, es físico. Hay una parte ofensiva que hay que mejorar, pero es algo muy parecido a lo que estaba haciendo”, apuntó Hidalgo durante esta semana.

Comparativa de los datos de David Mella entre esta temporada 2026-27, en Primera, y la temporada pasada, en Segunda Driblab

Y es que precisamente esa faceta de ataque es la que le está faltando a Mella. El joven de 21 años continúa ejerciendo ese rol de carrilero, pero ha perdido peso en la rotación del Dépor. De los diez partidos de liga ha participado únicamente en la mitad y solo en tres de ellos desde el inicio. Sin embargo, el técnico lo ha elegido en varios de los partidos más complejos, ante rivales con mucho más potencial que el del equipo deportivista. Tras entrar como suplente frente a Elche y a Málaga, Mella se quedó en el banco durante cuatro partidos consecutivos antes de retornar contra el Betis, ante el que fue titular, repetir en Anoeta y, después de quedarse de nuevo en blanco frente al Levante, volver al once en el Metropolitano.

Valora de manera evidente el preparador catalán el trabajo de Mella, que está cumpliendo a rajatabla con todos los mandamientos tácticos. Siempre en el sitio, el futbolista criado en la cantera deportivista desde alevines está en cada momento sin balón en el sitio que pide la jugada, a pesar de que él no oculta su predilección por ir al ataque y por jugar a pie natural. “Siempre fui un extremo ofensivo. Si tengo que ser un carrilero más en defensa, me queda trabajar. ¿Jugar en la izquierda? Un poco echo de menos esa banda a la que tantos años estuve pegado. Todos me dicen que voy a acabar de lateral izquierdo. No me gusta y me niego a pensarlo. Pero si me toca jugar en la derecha atrás o en la izquierda, lo cojo encantado y trabajaré para dar mi mejor nivel”, explicaba David en su citada última comparecencia.

Menos atrevido

Sus palabras, sin embargo, no concuerdan con los hechos. Quizá con menos confianza entre la falta de regularidad, las lesiones y las exigencias defensivas, Mella no termina de enseñar ese descaro para encarar a los rivales que tanto llamó la atención en sus primeros pasos, tanto en Primera Federación como en Segunda.

Los datos demuestran que cada vez intenta menos regates: de 5,6 en la 2024-25, a 3,6 el pasado curso. Esta temporada, apenas alcanza 1,85 por cada 90 minutos jugados, aunque su cifra de éxito se eleva a un notable 60%.

Esa falta de dribbling es tan solo una arista más de un juego más plano, con menos centros y menos llegadas al área. Quizá el peaje a pagar por haber dado un paso atrás y convertirse en un futbolista que, más que extremo, es ordenado.