El Deportivo, ante el reto de romper una estadística que ya solo comparte con el Racing

Leo Román, durante el Atlético-Dépor Fernando Fernández

El Deportivo tiene una nueva oportunidad para dejar de compartir una de las estadísticas más incómodas de este inicio de temporada. Después de diez jornadas de competición, el conjunto blanquiazul sigue sin conseguir dejar una portería a cero en Liga, una situación en la que ya solo le acompaña el Racing de Santander, a falta de que ambos disputen su partido de este fin de semana y después de que el Rayo Vallecano abandonase esta lista tras vencer de forma contundente al Celta (3-0).

Este lunes, en Riazor y frente a Osasuna, el equipo dirigido por Antonio Hidalgo buscará poner fin a una racha que empieza a prolongarse demasiado. Sí encontró el camino de la imbatibilidad el pasado jueves en O Couto ante el Auriense en la primera ronda de la Copa del Rey, pero este logro pierde peso al tener enfrente a un rival que milita en la sexta categoría del fútbol español. La realidad es que el torneo doméstico se le está resistiendo al Deportivo en ese aspecto y ahora el reto pasa por trasladar esa imagen a la Liga.

Nueve partidos encajando: ni tanto, ni tan determinante Más información

El contraste con Osasuna ofrece una lectura interesante de cara al encuentro que cerrará la undécima jornada. El conjunto navarro ha conseguido dejar su portería a cero en tres ocasiones, todas ellas en El Sadar, pero sus números lejos de casa dibujan un escenario muy diferente, ya que es el segundo equipo de toda la categoría que más goles ha encajado como visitante. De las 20 dianas que acumula en contra, 17 llegaron fuera de casa en un total de cinco desplazamientos. Únicamente es superado por el Racing, que ha recibido 18 tantos lejos de El Sardinero.

El conjunto dirigido por Jagoba Arrasate tampoco destaca especialmente por su capacidad ofensiva. Es el cuarto equipo menos goleador de la categoría, con diez tantos, y solo Málaga, Getafe y Valencia han marcado menos, justamente los tres clubes que ocupan actualmente la zona de descenso. Sin embargo, sus cifras vuelven a cambiar cuando juega lejos de su estadio, en este caso de forma positiva, ya que ha conseguido anotar seis goles en cinco salidas, dos más que en el mismo número de encuentros que ha disputado como local. Una circunstancia que obligará al Deportivo a encontrar el equilibrio entre aprovechar las dificultades defensivas de su rival y cerrar, de una vez, su propia portería.

La clasificación total de encuentros sin encajar refleja la distancia que todavía separa al cuadro blanquiazul del resto. El Atlético de Madrid lidera el registro con seis partidos imbatidos, seguido de Athletic, Betis y Celta, con cinco. El Barcelona suma cuatro, Alavés, Sevilla, Elche, Valencia, Osasuna y Espanyol tienen tres, mientras que Real Madrid, Getafe y Levante acumulan dos. Villarreal, Real Sociedad y Málaga han conseguido solo una.

El regreso de Leo Román

El encuentro también supondrá el regreso de Leo Román a Riazor después del error que le costó dos puntos al Deportivo ante el Levante. El guardameta quedó señalado en el minuto 82, cuando no consiguió blocar un disparo de Dani Requena que terminó convirtiéndose en el empate granota. El pasado sábado en el Metropolitano, sin demasiado trabajo, el ibicenco firmó una actuación correcta, aunque volvió a dejar algunas dudas en la toma de decisiones. Por otro lado, no disputó el compromiso copero, dejando su lugar bajo palos a Álvaro Ferllo. Ante Osasuna, el portero tendrá una nueva oportunidad para recuperar confianza y, sobre todo, contribuir a que el Deportivo abandone una lista de la que le está costando demasiado salir.