El árbitro del Dépor-Osasuna: de la despedida de Idiakez al incomprensible gol anulado en A Malata

Jon Ander González y Eddahchouri en el Racing de Ferrol-Dépor de la temporada 2024-25 FERNANDO FERNÁNDEZ

El Deportivo ha ido escalando desde el barro para llegar a Primera División y junto a él también hay varios protagonistas que han seguido el mismo camino. De esta forma, el conjunto coruñés se está encontrando con árbitros que hasta hace poco dirigían sus contiendas en la categoría de plata o incluso en bronce. Este lunes, el encargado de dirigir el Dépor-Osasuna es el vasco Jon Ander González, que en los cursos recientes ha dejado alguna que otra polémica en los encuentros deportivistas.

Cuatro veces ha pitado el colegiado al Deportivo, todas ellas de 2024 hasta el presente, con un balance de una victoria, dos empates y una derrota. Curiosamente, fue en el partido que el equipo herculino ganó donde se produjo la mayor controversia. En marzo de 2025, el Dépor visitaba A Malata para continuar con su carrera hacia lograr la permanencia e incluso soñar con el playoff de ascenso a Primera. El equipo dirigido por Gilsanz logró vencer al Racing de Ferrol gracias a un tanto de Yeremay (0-1), pero el marcador debería haber sido más amplio. En el segundo tiempo, Yoel se comió un saque de esquina y se introdujo el balón en su propia portería. Con los jugadores locales incrédulos y los del Dépor celebrando, Jon Ander González decidió anular el tanto de forma incomprensible y el VAR tampoco intervino en una acción que, entre la parroquia deportivista, acabó identificándose como 'falta del sol'. Por suerte, ese error no tuvo incidencia en el resultado.

La primera vez que el equipo blanquiazul se vio las caras con el árbitro de Barakaldo fue esa misma temporada, unos meses antes y con Idiakez todavía en el banquillo... aunque por poco tiempo. González Esteban pitó el Dépor 1-2 Racing de Santander que terminó con la destitución del técnico deportivista.

Jon Ander González y el Deportivo