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Dépor

Cómo y dónde ver el Deportivo-Osasuna: horario y TV

El equipo blanquiazul quiere reencontrarse con la victoria ante el conjunto rojillo y dejar atrás una racha de seis partidos sin sumar de tres

Sergio Baltar
01/11/2026 18:50
Quintana. Deportivo - Levante en Riazor
Giménez, durante el partido ante el Levante en Riazor
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Deportivo y Osasuna cerrarán la undécima jornada de Primera División. Ambos equipos llegan al encuentro empatados con once puntos en mitad de la clasificación, pero con contextos diferentes. El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo acumula seis partidos sin sumar de tres y continúa con la asignatura pendiente de lograr dejar, por primera vez este curso, su portería a cero. En el otro lado estará un Osasuna que solo ha ganado uno de sus últimos siete compromisos ligueros, pero que afronta una nueva etapa tras el regreso de Jagoba Arrasate al banquillo de El Sadar. Será el tercer partido que dirige el vasco, que desde su llegada el cuadro navarro ha logrado vencer al Racing, pero cayó la pasada jornada frente al Sevilla. 

Datos del partido 📝

  • Partido: Deportivo-Osasuna
  • Fecha: Lunes, 2 de noviembre
  • Hora: 21.00 h
  • Estadio: Riazor
  • TV: DAZN (en abierto) y Movistar LaLiga.

¿A qué hora es el Deportivo-Osasuna? ⏰

El partido comenzará a las 21.00 horas (hora peninsular española).

¿Dónde ver el Deportivo-Osasuna por TV? 📺

El encuentro podrá seguirse a través de DAZN en abierto y de Movistar LaLiga. Además, DXT Campeón ofrecerá un directo con previa, alineaciones y un minuto a minuto de todo lo que ocurra durante el partido.

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