Arrasate: "El Dépor es un equipo bueno con balón, tenemos que lograr que no esté cómodo"

Jagoba Arrasate en un partido con el Osasuna

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha afirmado este domingo que espera ver mañana ante el Dépor (21:00 horas) "un equipo fiel a sus muestras de identidad", las cuales se pudieron ver en el primer encuentro del técnico vasco frente al Racing de Santander.

Tras disputar la Copa del Rey en Calatayud, Arrasate ha indicado en una rueda de prensa que moverá el banquillo ante los coruñeses: "Habrá cambios, porque es otro partido y otro plan. Cuando digo mejorar, es ser más competitivos fuera de casa, donde es complicado sumar, y para eso hay que hacer las cosas bien durante mucho tiempo".

"Es un equipo más asociativo y dinámico. Es un equipo bueno con balón, tenemos que lograr que no esté cómodo. Tenemos que tenerlo en cuenta y ajustar, pero también debemos atacar y ser amenaza", se ha referido a su rival, un cuadro gallego con el que iguala en la clasificación a 11 unidades.

De los suplentes que tuvieron minutos el jueves en Copa, Arrasate ha dejado abierta la posibilidad de que alguno repita de inicio: "Siempre sirve para sacar conclusiones y ver si la gente está mejor o peor. En ese aspecto tenemos en cuenta lo que pasó el jueves".

Ha pedido a sus pupilos no decaer en caso de comenzar perdiendo el duelo de Riazor: "Si tienes un gol en contra no te puede afectar tanto, es un compendio de cosas, pero sabemos dónde somos buenos o dónde no somos tan buenos".

"Son tres partidos, en dos nos hemos puesto por delante y en uno por detrás. Seguramente, las experiencias vividas están ahí en la cabeza. Eso puede suceder, pero si pasa, hay que saber que hay tiempo para darle la vuelta", ha reconocido sobre los tres choques que lleva en su nueva etapa al frente del equipo pamplonés.