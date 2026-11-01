Altas, bajas y posible once del Dépor ante el Osasuna: Adama o Luismi, con la incógnita de la vuelta de Aubameyang

Aubameyang vuelve a trabajar con el grupo para reaparecer con el Deportivo RCD

La velocidad es algo que siempre ha caracterizado a Aubameyang durante toda su carrera. Normalmente, la que mostraba sobre el césped para irse de sus rivales. Pero después de poco más de un mes tras pasar por el quirófano, el gabonés también está haciendo gala de su rapidez desde fuera para volver al verde. Se esperaba el regreso del delantero para noviembre después de reparar su menisco y no fallará hasta el punto de que su presencia este lunes en el Dépor-Osasuna no esté descartada por completo. Sigue ausentes Casadó, Eddahchouri y Ede.

Auba empezó hace unos días a hacer tareas con el grupo y la rodilla parece estar respondiéndole incluso mejor de lo esperado, lo que lleva a Antonio Hidalgo a poder jugar con el misterio. “Va dando pasos adelante. Veremos sus sensaciones. Será él el que marque sensaciones para tirar hacia adelante. Va dando pasos y lo marcará él. Tampoco vamos a cometer ningún tipo de locura. Si lo vemos entrenar bien, cuando creamos que es el momento preciso, volverá. Que esté lo antes posible”. ¿Puede ser ese antes posible ya en esta jornada? “Lo veremos”, responde el técnico mientras se le escapa una sonrisa.

Hidalgo explica el rol de Adama Traoré y una posible titularidad con el Dépor Más información

Esté o no finalmente en la convocatoria, lo que no está en los planes del preparador deportivista es que salga de inicio en una alineación en la que se esperan matices a pesar del buen partido en el Metropolitano. La principal incógnita es saber si a Adama Traoré por fin le ha llegado la alternativa para ser titular. El extremo está siendo una pieza muy útil como revulsivo entrando desde el banquillo, pero tanto el propio jugador como la parroquia blanquiazul quieren verlo más. Es esa banda derecha la más susceptible de sufrir alguna modificación, bien sea con el citado Adama o con la entrada de un Luismi Cruz que también fue suplente en Copa y puede regresar para sumar más juego interior en último tercio. En ese juego de reparto de esfuerzos, no es segura la presencia de Villares después de ser el único titular que repitió ante el Auriense y sumar más de 70 minutos. Eso significaría la consolidación de Amatucci tras un mes de octubre, para acompañar a Mario Soriano en la medular.

En la defensa, Altimira hizo méritos ante el Atlético para mantener el puesto, sensación potenciada por el partido completo de Ximo en la Copa. Con Giménez y Quagliata como fijos en la línea de cobertura, la última duda del once está en el acompañante del uruguay para formar en el eje de la zaga. Con Ede todavía fuera, Loureiro parte con ventaja en la carrera en la que tiene a Lucas Noubi como principal rival.

El posible once del Dépor ante Osasuna

Leo Román; Altimira, Giménez, Miguel Loureiro, Quagliata; Luismi Cruz, Villares, Amatucci, Mario Soriano; Yeremay, Bil Nsongo.