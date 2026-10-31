Dani Barcia, el gran olvidado: "Tenemos sobrepoblada la posición de centrales"

Dani Barcia, central del Deportivo, durante la llegada previa al partido de pretemporada ante el St. Pauli alemán RCD

Dani Barcia atraviesa una situación complicada en el Deportivo. El central de El Temple todavía no ha disputado ningún minuto oficial esta temporada y la eliminatoria de Copa ante el Auriense tampoco le permitió estrenarse. En un encuentro que terminó con victoria blanquiazul por 0-3 y en el que Antonio Hidalgo aprovechó para repartir minutos entre varios futbolistas menos habituales, el canterano permaneció en el banquillo. Una circunstancia significativa, especialmente porque el técnico sí recurrió a Arnau Comas, otro de los centrales invitados por el club a salir el pasado verano, para completar los 90 minutos.

El Deportivo cuenta con seis centrales y la eliminatoria en O Couto deja al cambrés en el último lugar en las preferencias del entrenador. José María Giménez se ha convertido en una pieza imprescindible y es la referencia de la zaga. Bright Ede se había asentado como su acompañante hasta que una lesión lo apartó del foco. Su ausencia permitió entrar a Miguel Loureiro, que aprovechó la oportunidad con una actuación destacada en el Metropolitano.

El Dépor ya sabe cuándo conocerá a su próximo rival de Copa del Rey Más información

Lucas Noubi también ha perdido protagonismo después de un comienzo de temporada en el que fue titular en las cinco primeras jornadas. El belga no volvió a participar en los siguientes cinco partidos de Liga, pero Hidalgo le concedió los 90 minutos en O Couto, como era de esperar. También jugó todo el encuentro Arnau Comas, mientras que Barcia volvió a quedarse sin participar. Una elección reveladora en un contexto en el que ambos fueron invitados por el club a buscar una salida durante el mercado de verano.

Finalmente, los dos permanecieron en la plantilla, aunque la competencia ha dejado al canterano en una posición comprometida. La llegada de Giménez y Ede elevó el nivel de exigencia y redujo todavía más sus posibilidades de encontrar un hueco. Tampoco su condición de central zurdo, una característica codiciada en el fútbol moderno, le está permitiendo ganar terreno.

Cinco conclusiones que deja una Copa con efecto terapéutico Más información

Barcia es, junto al tercer portero Germán Parreño, el único futbolista del primer equipo que todavía no ha disputado ningún minuto oficial esta temporada. Una situación que contrasta con el papel que tuvo durante el pasado curso, cuando participó en 25 partidos de Liga, 21 de ellos como titular. Su último encuentro oficial fue ante Las Palmas, el 31 de mayo, en la última jornada de Liga y con el ascenso ya celebrado. Su anterior aparición en un partido con algo en juego había sido ante el Burgos, el 25 de abril.

Desde entonces, su participación se ha limitado a la pretemporada y a los dos amistosos disputados durante el parón internacional de octubre. Ante el Penafiel jugó la segunda parte, después de sustituir a Altimira en el descanso, mientras que frente al Oporto en Riazor permaneció sobre el campo durante una hora, hasta que fue reemplazado por Ximo.

Jensen calma los fantasmas del error contra el Levante Más información

Hidalgo ya había advertido antes del comienzo de la competición de las dificultades que tendría el defensa para encontrar minutos. En la previa de la jornada 1 ante el Elche, el técnico explicó que había hablado con él y con Comas sobre la posibilidad de que su participación fuese reducida. “Hemos sido claros con Dani en los últimos días y le hemos explicado la posibilidad de la rotación que puede haber, pensando en que podemos traer a algún jugador más en la posición”, señaló entonces. También apuntó que el futbolista tendría que valorar las opciones que considerase más convenientes para su futuro.

La situación no ha variado con el paso de las jornadas. Después de dejarlo sin minutos ante el Auriense, el entrenador volvió a explicar los motivos de su escasa participación. “Tenemos sobrepoblada la posición de centrales. Fuimos claros en ese sentido con él y Arnau Comas. Él está demostrando ser un profesional increíble, pero tenemos buenos jugadores en esa posición”, manifestó.

Crónica | El Dépor cubre el expediente ante el Auriense (0-3) Más información

El técnico reconoce la actitud del canterano, aunque la competencia limita sus opciones. Con Giménez, Ede, Loureiro, Noubi e incluso Comas por delante, Barcia confirmó en O Couto las dificultades que tendrá para hacerse un hueco en una defensa sobrepoblada.