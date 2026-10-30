Un viaje al más allá para recorrer la historia del Deportivo

Suso Martínez, interpretando a Federico Fernández-Amor Calvet, posa en el vestuario del Deportivo Patricia G. Fraga

El pasado tiene muchas formas de regresar, pero pocas tan sorprendentes como hacerlo desde el más allá. El Museo del Deportivo se preparó este viernes para recibir una visita diferente con motivo del Samaín: un viaje por la historia blanquiazul de la mano de uno de sus protagonistas más ilustres, Federico Fernández-Amor Calvet, fundador del club, que vuelve más de un siglo después para contar de primera mano cómo empezó todo. El lugar del encuentro fue Riazor, aunque el protagonista pronto advirtió de que el estadio coruñés no es exactamente su antiguo hogar. Para entenderlo, hubo que acompañarlo por un recorrido en el que los recuerdos, las anécdotas y algún que otro misterio se entrelazaron para dar vida a la memoria deportivista.

“Soy Federico Fernández Amor-Calvet, y estoy enterrado en San Amaro”. Así se presentó el personaje interpretado por Suso Martínez mientras los espectadores todavía se empezaban a acomodar para comenzar la visita. Federico aprovechó la noche en la que el mundo de los vivos y el de los muertos se mezclan para regresar al lugar donde comenzó la historia del club blanquiazul y, antes de iniciar el viaje, pidió a los visitantes que evitaran sacar sus teléfonos para guardar el misterio. Una petición durante la que aprovechó para recordar a su amigo José Sellier, pionero del cine español, y su cinematógrafo, aquel invento del siglo XIX que hoy ya ha quedado muy lejos para los mayores y pequeños que escuchaban atentos al guía. “Sellier le había comprado el aparato a los hermanos Lumière. Entonces los franceses inventaban mucho, me dicen que ahora lo hacen los chinos”, afirmó, desatando las primeras risas en la sala.

Suso Martínez, interpretando a Federico Fernández-Amor Calvet, durante la visita Patricia G. Fraga

La primera parada condujo hasta la Sala Dorada, donde se detuvo ante la vitrina de la Sala Calvet. Allí, explicó cómo nació el gimnasio que acabaría dando origen al Club Deportivo de la Sala Calvet en 1906. El Circo de Artesanos necesitaba un espacio para competir contra el Casino y la calle de la Galera fue el lugar elegido para poner en marcha aquella iniciativa que terminaría convirtiéndose en uno de los grandes símbolos de la ciudad. El fundador también tuvo tiempo para hablar de misterios que poco tienen que ver con el fútbol y en su relato apareció la figura de Papus, ocultista nacido en A Coruña que llegó a ser consejero espiritual del zar Nicolás II. Calvet recordó que la antigua sede del Fabril estuvo en el bajo de la casa de Papus. “Si son amigos de tomar coktails, es el bajo que hoy ocupa el Astoria”, desveló.

El recorrido avanzó hasta los primeros pasos del Deportivo fuera de Galicia. Ante la vitrina de la Copa del Rey de 1910, Calvet rememoró el viaje a Madrid para disputar el primer torneo copero de la historia blanquiazul. “He escuchado a alguien decir que parecíamos los ‘Peaky Blinders’, unos gánsteres que van vestidos igual. De eso nada, para gánsteres los del Español de Madrid”, afirmó señalando la fotografía de la salida del tren. A continuación, recordó cómo fue la competición. “Íbamos 0-0. En el minuto 89, el larguero remendado se cayó sobre nuestro ‘goalkeeper’, De Llano. Creo que fue el viento, no solo hace viento en Coruña. O quizá fuera cosa de meigas. El caso es que aprovecharon para marcar ‘goal’. Después, el Barcelona nos ganó el segundo partido. Perdimos los dos, pero la Federación nos proclamó subcampeones. Eso sí que es un misterio”, dijo con ironía.

El primer título

Avanzando sin pausa, pero sin prisa, la visita llegó hasta la vitrina del primer gran título nacional del club, la Copa España de 1912, y Calvet recordó aquella remontada ante el Vigo: “No me estoy metiendo con el eterno rival llamándole Vigo. Había dos equipos potentes, el Vigo y el Vigo Fortuna, que se fusionaron para que naciese el Vigo. Nuestra estrella era Virgilio, nuestro primer capitán, desde mi regreso al mundo de los vivos me he enterado de que murió el mismo día que Santiago Bernabéu”.

El recorrido continuó por algunos de los episodios más emocionantes de la historia blanquiazul. Uno de ellos tuvo lugar en 1932, cuando el Deportivo, todavía en Segunda División, eliminó al Real Madrid en la Copa. La afición siguió el encuentro por la radio desde las inmediaciones de la antigua sede del club, en el bar Derby. Calvet falleció el 5 de septiembre de 1933 y no pudo conocer el actual estadio de Riazor, inaugurado en 1944, ni el nacimiento del Trofeo Teresa Herrera. Ante sus vitrinas, el fundador descubre la dimensión que ha alcanzado una entidad que en sus primeros años apenas podía imaginar semejante futuro. También conoce la historia del equipo ascensor,. En ese instante, un golpe hizo girarse a toda la sala hacia donde se sitúa un de Teresa Herrera conquistado por el Dépor femenino. Ante él, uno de los más pequeños de la visita, contemplaba asombrado el trofeo, lo que le llevó a chocar contra una vitrina que guardaba las medallas que les acreditaban como participantes de la competición herculina en el curso 1949-50.

Suso Martínez, interpretando a Federico Fernández-Amor Calvet, posa en el vestuario del Deportivo Patricia G. Fraga

Y de repente... Arsenio

Es entonces cuando el recorrido da un giro inesperado. Llegando al final de la visita, el recorrido hace parada en la sala de prensa y el vestuario. En ese momento, Calvet comienza a hablar con una voz que no reconoce. El protagonista de la visita es poseído por otro espíritu: el de Arsenio Iglesias. De esta manera, el entrenador recuerda momentos con los periodistas, incluida aquella frase pronunciada después del penalti de Djukic. “Foi cando dixen ‘Moito que decir, poco que contar’. Meus netos dinme que agora é viral. Non sei que é iso. Sei que non gañamos”, afirmó, desatando los aplausos en la sala.

Suso Martínez, interpretando a Federico Fernández-Amor Calvet, en la sala de prensa Patricia G. Fraga

A continuación, Calvet le tomó el relevo para, desde el vestuario, recordar algunos de los momentos que cambiaron el destino del club, aunque justo en ese instante, muchos de los presentes no conseguían prestarle demasiada atención mientras se hacían fotos junto a las camisetas de los jugadores. La siguiente parada fue el palco presidencial, y desde ahí continuó el recorrido por la memoria blanquiazul: la permanencia en la temporada 1987-88, el ascenso de 1991, el nacimiento del SuperDépor, la Copa del Rey de 1995 y los partidos históricos de 1989 a 2004. Señalando la portería de Marathón, recordó el gol de Vicente, y girándose hacia la de Pabellón, el penalti de Djukic, los goles de Stoja que terminaron con la ‘longa noite de pedra’ y el tanto de Donato que dio al Deportivo la Liga.

Ya sobre el césped de Riazor, el recorrido concluye así entre historias de supersticiones, noches inolvidables y personajes que formarán para siempre parte de la identidad del deportivismo. Por una noche, la historia del Deportivo se contó desde el más allá y sus protagonistas regresaron para recordar que, aunque las cosas cambien, hay recuerdos que nunca abandonarán su verdadero hogar.