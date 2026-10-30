Dépor
¿Quieres una entrada doble para asistir al Dépor-Osasuna del lunes? Aquí te indicamos los pasos para conseguirla
DXT Campeón sortea entre sus lectores la opción de animar al equipo en Riazor
DXT Campeón ofrece a sus lectores la posibilidad de asistir al partido entre Deportivo y Osasuna que se jugará este lunes, 2 de noviembre, a partir de las 21.00 horas en el estadio de Riazor. Para ello sacamos a sorteo una entrada doble con acceso a la grada de Tribuna Superior.
Participar es muy sencillo porque se puede hacer a través de nuestra cuenta de X (antiguo Twitter). Basta con cumplir estas dos premisas:
1. Seguir la cuenta @dxt_campeon
2. Repostear en X el tuit que enlaza a esta noticia
El sorteo estará abierto hasta el mismo lunes a las 12 de la mañana y las entradas se entregarán a través de un mensaje directo a la persona agraciada.