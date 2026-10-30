La Copa devuelve a Noé Carrillo el gran foco

Noé Carrillo conduce la pelota en el Auriense-Deportivo de Copa del Rey Fernando Fernández

Las Copas sientan bien a Noé Carrillo. El canterano del Deportivo debutó el pasado curso con el primer equipo en Copa del Rey, con gol incluido para superar al Mallorca en Riazor en dieciseisavos de final el 16 diciembre del 2025, en un día que nunca olvidará. Y el pasado jueves, volvió a ser el torneo copero el que le devolvió el gran foco. Ese al que las lesiones habían apartado de su figura desde aquel maldito esguince de tobillo que sufrió en el Teresa Herrera días antes del estreno liguero frente al Elche.

Noé superó aquel esguince y regresó a la convocatoria de Antonio Hidalgo ante el Levante. Pero después de no jugar, viajó a Lugo con el Fabril para recuperar el ritmo y dio un nuevo paso atrás, con una lesión muscular que no fue tan grave como se pensaba.

“Se asustó más de la cuenta y no pasó de sobrecarga. Necesitamos que dé un paso adelante para poder competir, mostrarse, tener esa necesidad de establecerse en el primer equipo. Vamos a estar con él, pero son situaciones en las que tenemos que ponerle también esa cuota de responsabilidad, de ser consciente de saber el nivel en el que estamos, porque esto es una evolución continua”, apuntó Hidalgo en la previa. Palo y zanahoria que recogió Carrillo al término del choque “Hay compañeros que vienen nuevos que tienen mucha calidad y el nivel de plantilla ha subido. Para ganarme un puesto tengo que dar uno o dos pasos más, estoy de acuerdo con él”, reconoció el chico tras el encuentro, ante los medios de comunicación.

Su comparecencia llegó después de que el técnico le diese la primera oportunidad para dar esos pasos, aprovechando el oasis que suponía la visita a O Couto para medirse a un equipo de Preferente como el Auriense.

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Regresó Carrillo y lo hizo como integrante del once inicial, partiendo desde una mediapunta en la que fue capaz de combinar movimientos al apoyo, caídas a los costados y rupturas en profundidad. En una de estas últimas movilidades logró pisar línea de fondo en el pasillo derecho y acabar con la incertidumbre, con un pase de la muerte sobre Asp Jensen para que el danés duplicase su cuenta goleadora.

La oposición era la que era, pero el futbolista con todavía licencia del filial comenzó a levantar la mano de cara a ser opción para un Hidalgo que ya le dio confianza en los momentos ‘calientes’ el pasado curso y al que no le sobran las piezas ofensivas en el carril central.