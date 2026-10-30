Jensen calma los fantasmas del error contra el Levante

Jonathan Asp Jensen, bigoleador ante el Auriense, conduce el balón en O Couto Fernando Fernández

No es la primera vez que un error grave se atasca en la cabeza de un futbolista y le pasa factura en su juego. Jonathan Asp Jensen y Kevin Sánchez llegaban al partido de Copa ante el Auriense (0-3) con dos de esos recuerdos todavía recientes, después de desperdiciar sendas ocasiones que pudieron cambiar el desenlace de los encuentros ante el Levante y el Atlético de Madrid. La cita en O Couto les ofrecía una oportunidad para pasar página. En una noche con cinco categorías de diferencia entre ambos equipos, el danés encontró motivos para recuperar parte de la confianza perdida, con dos goles y participación en el tercero. Kevin, que había fallado en el Metropolitano la ocasión del empate en el minuto 95, también tuvo su cuota de protagonismo. La redención, sin embargo, fue más completa para uno que para otro.

Porque el burgalés tuvo mucho que ver en el 0-1 que empezó a decantar la eliminatoria. En una primera mitad de escasos argumentos futbolísticos, con algunos destellos de Adama Traoré y Noé Carrillo, Kevin volvió a demostrar que la insistencia es una de sus principales virtudes. Persiguió un balón que parecía perdido después de una pared defectuosa con un compañero y se encontró con el despeje fallido de Nico González. El central del Auriense le dejó la pelota franca y el delantero del Fabril apuró hasta la línea de fondo. Allí levantó la cabeza y encontró a Jensen, que esperaba en una posición inmejorable para marcar a placer.

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Kevin tenía motivos para buscar el gol. Todavía le podía rondar por la cabeza la acción del Metropolitano, cuando su remate blando acabó en las manos de Oblak con el guardameta prácticamente vendido. El empate se escapó en el minuto 95 y el canterano se quedó con una de esas jugadas que cuesta olvidar, especialmente para un futbolista del Fabril que nunca sabe cuándo volverá a disponer de una oportunidad para anotar en Primera. Esta vez, sin embargo, eligió la mejor solución para el equipo. Aguantó hasta el final y regaló el gol a su compañero. Una pequeña forma de aliviar la espina, aunque el tanto se lo apuntase otro.

A Jensen también le hacía falta una alegría. Ante el Levante había mandado al larguero un pase de Villares cuando tenía la portería abierta de par en par. En O Couto volvió a encontrarse con una de esas ocasiones que parecen más sencillas de lo que terminan siendo para un delantero al que le cuesta encontrar continuidad. Esta vez colocó bien el interior del pie derecho y marcó el 0-1. Ya con el partido cuesta abajo, volvió a repetir la fórmula para firmar el segundo. Noé Carrillo ganó la línea de fondo tras un pase filtrado de Ximo Navarro y supo ver que el danés se había frenado para hacerse sitio en el área. Jensen cruzó el remate con el interior y puso el 0-2.

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El segundo tanto le permitió jugar con algo más de tranquilidad. En el minuto 73 dejó una de las acciones más interesantes de su encuentro, con una conducción en la que se deshizo de dos rivales antes de provocar la amarilla de Massi. Un atrevimiento que Jensen mostró con más frecuencia durante su etapa en el Grasshoper suizo y que en el Dépor ha aparecido a cuentagotas. También participó en el 0-3, devolviendo una pared a Luismi Cruz para que el gaditano demostrase su calidad en la definición.

La noche pudo ser todavía más redonda. Tras una acción de Luismi, que cayó en el área, el balón quedó suelto para Jensen, que tenía todo a favor para completar su hat-trick. Le cayó al pie derecho, el mismo con el que había marcado los dos goles anteriores, y lo mandó por encima del larguero. Un déjà vu de la ocasión ante el Levante, con los fantasmas de Riazor apareciendo de nuevo cuando parecía que ya se habían marchado.

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Hidalgo le mantuvo sobre el campo los 90 minutos, mientras que Kevin dejó su sitio a Martín Ochoa cerca de la hora de un partido del que tampoco conviene sacar conclusiones desmedidas, al tratarse de un duelo ante un rival de Preferente. La diferencia de categorías obliga a poner cada cosa en perspectiva. A Jensen le queda, al menos, el alivio de haber acertado dos veces y de haber participado en el tercer gol. La ocasión fallada le recordó que todavía tiene cuentas pendientes. La Copa no borra lo ocurrido ante el Levante, igual que una asistencia no elimina el error de Kevin en el Metropolitano. Pero, al menos, los dos jóvenes deportivistas ya han empezado a pasar página.