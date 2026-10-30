Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El Dépor ya sabe cuándo conocerá a su próximo rival de Copa del Rey

El lunes 16 de noviembre se realizará el sorteo de la siguiente eliminatoria del torneo del KO

Bea Arrizado
Bea Arrizado
30/10/2026 12:41
FER11432_23512285
Adama Traoré en el Auriense-Dépor de la primera ronda de Copa del Rey
Fernando Fernandez 
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Después de superar el primer trámite de Copa del Rey en O Couto ante el Auriense con un doblete de Jensen y un tanto de Luismi Cruz (0-3), el Deportivo ya espera en la segunda ronda a su próximo rival. Pero no será hasta el lunes 16 de noviembre a las 13.00 horas cuando conocerá quién será el siguiente que intente apearlo del torneo del KO. 

Ese mismo día también se sortearán los octavos de final de la Copa de la Reina, competición en la que el Deportivo debutará el próximo jueves 5 de noviembre a las 20.00 horas. El conjunto dirigido por Alberto Rodríguez visitará al CE Europa de Segunda Federación para buscar el billete a la siguiente ronda.

El equipo comandado por Antonio Hidalgo, que venció con cierta facilidad este jueves al Auriense, ya está en la segunda eliminatoria. Según ha anunciado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), los criterios de proximidad geográfica que seguirán en el sorteo se anunciarán en los próximos días. Precisamente el técnico blanquiazul habló en la rueda de prensa previa al duelo en O Couto sobre la comodidad que supuso para el Deportivo afrontar un encuentro en un escenario cercano. 

Auriense-Dépor

Crónica | El Dépor cubre el expediente ante el Auriense (0-3)

Más información

Todavía es pronto para saber a qué categoría tendrá que enfrentarse el equipo coruñés, pues aún faltan equipos por disputar la primera eliminatoria. En una jornada marcada por la tragedia ferroviaría acaecida el pasado miércoles en la provincia de Toledo, son 24 los duelos que se aplazaron y se disputarán más tarde.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Jensen en el Auriense-Dépor de Copa del Rey

Cinco conclusiones que deja una Copa con efecto terapéutico
Dani Fernández
FER11432_23512285

El Dépor ya sabe cuándo conocerá a su próximo rival de Copa del Rey
Bea Arrizado
Noé Carrillo conduce la pelota en el Auriense-Deportivo de Copa del Rey

La Copa devuelve a Noé Carrillo el gran foco
Xurxo Gómez
Jonathan Asp Jensen, bigoleador ante el Auriense, conduce el balón en O Couto

Jensen calma los fantasmas del error contra el Levante
Eder Pereira