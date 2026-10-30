El Dépor ya sabe cuándo conocerá a su próximo rival de Copa del Rey

Adama Traoré en el Auriense-Dépor de la primera ronda de Copa del Rey Fernando Fernandez

Después de superar el primer trámite de Copa del Rey en O Couto ante el Auriense con un doblete de Jensen y un tanto de Luismi Cruz (0-3), el Deportivo ya espera en la segunda ronda a su próximo rival. Pero no será hasta el lunes 16 de noviembre a las 13.00 horas cuando conocerá quién será el siguiente que intente apearlo del torneo del KO.

Ese mismo día también se sortearán los octavos de final de la Copa de la Reina, competición en la que el Deportivo debutará el próximo jueves 5 de noviembre a las 20.00 horas. El conjunto dirigido por Alberto Rodríguez visitará al CE Europa de Segunda Federación para buscar el billete a la siguiente ronda.

El equipo comandado por Antonio Hidalgo, que venció con cierta facilidad este jueves al Auriense, ya está en la segunda eliminatoria. Según ha anunciado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), los criterios de proximidad geográfica que seguirán en el sorteo se anunciarán en los próximos días. Precisamente el técnico blanquiazul habló en la rueda de prensa previa al duelo en O Couto sobre la comodidad que supuso para el Deportivo afrontar un encuentro en un escenario cercano.

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Todavía es pronto para saber a qué categoría tendrá que enfrentarse el equipo coruñés, pues aún faltan equipos por disputar la primera eliminatoria. En una jornada marcada por la tragedia ferroviaría acaecida el pasado miércoles en la provincia de Toledo, son 24 los duelos que se aplazaron y se disputarán más tarde.